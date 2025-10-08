La impactante respuesta de Greta Thunberg al presidente Donald Trump después de ser llamado Crazy y un alborotador

Grecia, Viva – Activista de Suecia, Greta Thunberg respondió bruscamente a los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump hacia sí mismo. Como se sabía a principios de esta semana, Trump llamó a Greta como una persona loca y una problemática después de que la mujer de 22 años fue arrestada y deportada por el ejército israelí por participar en una misión de ayuda a Gaza.

A través de su cuenta de Instagram el martes 7 de octubre de 2025, Greta dijo que estaba agradecida de que el liderazgo de los Estados Unidos se preocupara tanto por su salud mental.

«Escuché a Donald Trump una vez más expresar su opinión de ‘alabanza’ sobre mi personaje, y aprecio su preocupación por mi salud mental», escribió Greta en su cuenta de Instagram, como se cita el miércoles 8 de octubre de 2025.

En esa publicación, Greta Thunberg dio un «golpe duro» a Trump al revertir las palabras del presidente de los Estados Unidos. Greta dijo que estaría muy feliz si Trump pudiera proporcionar consejos sobre los problemas de manejo de la ira porque cree que Trump también tiene el mismo problema que ella.

«Para Trump: con mucho gusto aceptaría cualquier sugerencia de usted sobre cómo lidiar con su llamado ‘problema de manejo de la ira’, porque, a lo interesado en su excelente historial, parece que también está bastante familiarizado con ese problema», escribió.

De repente, la carga recibió inmediatamente miles de comentarios de los usuarios de las redes sociales de Instagram. Muchos de ellos expresaron su aprecio por la respuesta del activista a Donald Trump.

«Greta, dejaste esta corona», dijo los internautas.

«¡Mic Drop!», Comentaron a los internautas que interpretaron las valientes palabras de Greta.

«Llama a él elegantemente», dijo otro.

«Su ira surge de un sentimiento de querer ser siempre privilegiado, mientras que su ira proviene de un sentido de justicia y un deseo de luchar por la igualdad», dijo otro internautas.

Para obtener información, a principios de esta semana, Donald Trump dio una declaración cuando el equipo de medios le preguntó sobre Greta Thunberg, quien fue deportado por el ejército israelí porque estaba involucrada en la misión de ayuda a Gaza.

«¿Quieres decir que ya no le importa el medio ambiente y ahora está participando en esta acción? Es un alborotador, tiene problemas de manejo de la ira y debería ir al médico», dijo Trump.