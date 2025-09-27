VIVA – Equipo nacional El centro de Malasia es una gran tormenta FIFA Sanciones impuestas oficialmente relacionadas con presuntos documentos de falsificación jugador naturalizado. Federación de Fútbol de Malasia (Familia) También indicó inmediatamente que apelaría sobre la decisión.

Hay siete jugadores naturalizados llamados problemáticos, a saber, Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Hevel Serrano.

Fueron jugados cuando Malasia destruyó a Vietnam con un puntaje de 4-0 en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Asiática 2027, en junio pasado. Sin embargo, después del partido, un informe surgió una sospecha con respecto a la validez de los documentos de los jugadores.

El Comité Disciplinario de la FIFA actuó inmediatamente. Como resultado, FAM fue sentenciado a una multa de 350 mil franco suizo (CHF). Mientras tanto, siete jugadores naturalizados de Malasia fueron multados con 2 mil Franc Franc Switzerland (CHF) y una sentencia de actividades prohibidas en el fútbol durante 12 meses.

El presidente de FAM, Datuk Yusoff Mahadi, dijo que no permaneció en silencio y lucharía contra la decisión de la FIFA.

«Respondiendo a esta decisión, FAM apelará y tomará todos los canales legales para proteger los intereses de los jugadores y Equipo nacional de Malasia«Dijo Mahadi, citado de los tiempos del Estrecho.

También enfatizó que todo el proceso de naturalización de los jugadores de Malasia se había llevado a cabo con plena apertura.

«Fam quiere enfatizar que tanto los jugadores involucrados como la asociación han actuado de buena fe y plena transparencia durante este proceso», enfatizó Mahadi.

Malasia todavía tiene 10 días para presentar una apelación oficial al Comité de Apelaciones de la FIFA.