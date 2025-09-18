La impactante respuesta de Bojan Hodak después de la victoria de Persib sobre Lion City desapareció

VIVA – Perseguidor tener que estar satisfecho compartiendo números en el partido inaugural del Grupo G Liga de Campeones de la AFC Dos (ACL dos) 2025/2026. Entreteniendo a los marineros de Lion City (LCS) en el estadio Bandung Gelora Lautan API (GBLA), el jueves por la noche, 18 de septiembre de 2025, Maung Bandung fue retenido a un empate 1-1.

Persib había abierto el marcador primero a través del gol de Saddil Ramdani en el minuto 47. Pero la victoria que estaba frente a sus ojos desapareció después de que Lennart anotó un gol en tiempo de lesión.

A pesar de no asegurar tres puntos, el entrenador Persib, Bojan HodakTodavía da un gran aprecio a los jugadores. Según él, los niños de crianza se han desempeñado extraordinario durante todo el juego.

«Veo que este es uno de los mejores partidos en las últimas tres temporadas. En 80 minutos, jugamos extraordinario y no les dimos la oportunidad.

Sin embargo, el entrenador croata no cerró los ojos a un pequeño error que fue fatal.

«Es una pena, al final del partido hay un ligero error y esto es común en el juego. Cuando la concentración disminuye, hay una negligencia», continuó.

Para Hodak, el dominio del juego sobre LCS sigue siendo un capital positivo para el próximo partido.

«Enfatizo que este es uno de los mejores partidos. Este (ACL dos) es, por supuesto, un nivel diferente en comparación con la competencia nacional. Sabemos que nuestros oponentes hoy son ACL dos finalistas la temporada pasada, y podemos dominar el juego hoy. Este es un buen partido», concluyó.