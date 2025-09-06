La impactante reacción del AGO sobre Hotman que llamó a Nadiem no recibió el dinero de corrupción de Chromebook

Yakarta, Viva – El Cuerpo de Adhyaksa es reacio a responder al asesor legal del ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, quien dijo que su cliente no recibió dinero de un proyecto de adquisición de portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

Jefe de Centro de Información Legal Oficina del Fiscal General RI, Anang Supriatna, admitió que su partido respetaba el principio de presunción de inocencia contra el ex jefe de Gojek.

«Lo siento, no puedo liderar porque este caso está en la etapa de investigación. Déjelo ir de acuerdo con las disposiciones y respetamos el principio de presunción de inocencia contra la persona en cuestión», dijo, el sábado 6 de septiembre de 2025.



Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Con respecto al flujo de fondos en el caso de Chromebook, Continúa Anang, investigadores del Fiscal General de Delitos Especiales (Jampidsus) aún continuaron profundizando para revelar los hechos legales existentes.

«Deje que los investigadores exploren para descubrir todos los hechos legales y las partes involucradas más tarde», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, Hotman Paris Hutapea dijo que su cliente no recibió dinero del Proyecto de Adquisición de laptop de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

Hotman hizo la declaración para responder a la oficina del fiscal general que nombró a Nadiem Makarim como sospechoso en el presunto caso corrupción En el Ministerio de Educación y Cultura en el programa de digitalización educativa 2019-2022.

«No hay un centavo que no haya entrado de nadie a Nadiem relacionado con la compra y la venta de computadoras portátiles», dijo Hotman, dijo en Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, Nadiem Makarim fue nombrado sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022. Es el quinto sospechoso en este caso de adquisición de Chromebook.

Nadiem como Ministro de Educación y Cultura en 2020 planeó el uso de productos de Google en la adquisición de equipos de TIC en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, en ese momento, la adquisición de equipos de TIC no había comenzado.

Las pérdidas financieras estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estiman en alrededor de RP1.98 billones, lo que actualmente todavía está en cálculo de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).

Es sospechoso del Artículo 2 Párrafo (1) o Artículo 3 Juncto 18 de la ley (Ley) Número 31 de 1999 según lo modificado por la ley número 20 de 2001 sobre las enmiendas a la ley número 31 de 1999 sobre la erradicación de crímenes de corrupción Jo. Artículo 55 párrafo (1) del primer Código Penal.

En adelante, Nadiem será detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días.