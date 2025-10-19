La impactante derrota del estado de Florida ante Stanford podría ser la gota que colmó el vaso para Mike Norvell

En la semana 1, Estado de Florida decepcionado Alabama. Pero desde entonces, estos dos equipos han tomado direcciones completamente diferentes.

El Crimson Tide No. 6 acaba de vencer a su cuarto oponente consecutivo clasificado en la Semana 8, derrotando al rival No. 11 Tennessee en casa. Mientras tanto, Florida State, ahora no clasificado, estaba quemando el aceite de medianoche, perdiendo ante Stanford en un juego nocturno que la mayoría de la gente olvidó o estaba demasiado cansado para verlo.

Los Seminoles cayeron 20-13 ante el Cardinal en Palo Alto, marcando su cuarta derrota consecutiva. Peor aún, fue otra derrota más en el juego de la ACC, la novena consecutiva. La última victoria de Florida State en la conferencia fue contra Cal el 21 de septiembre de 2023.

Los Seminoles aún lograron registrar 444 yardas de ofensiva total, con un promedio de 8.9 yardas por pase, mientras que el mariscal de campo Tommy Castellanos completó 14 de 28 pases para 242 yardas y agregó 33 yardas terrestres con un touchdown. Sin embargo, contra un equipo de Stanford que permitió 30,1 puntos por partido esta temporada, Florida State sólo pudo sumar 13 puntos. Sin mencionar que cometieron 13 penales para 79 yardas.

Danny Kanell, ex mariscal de campo de Florida State y analista de CBS Sports tenía una palabra por la actuación de los Seminoles: “Inaceptable”.

«Como le acabo de decir al equipo, no los tenía listos para jugar esta noche», dijo un desaliñado Mike Norvell en su conferencia de prensa posterior al partido. «Desafortunadamente, las cosas que sabíamos que se necesitarían, después de algunos resultados decepcionantes en las últimas semanas y de haber tenido que hacer un viaje largo, necesitábamos jugar con tremenda energía y esfuerzo, y no lo hicimos».

Tommy Castellanos abandona tarde el juego, los Seminoles casi logran su regreso

Los últimos minutos del partido fueron particularmente dramáticos. Buscando empatar las cosas cuando quedaban menos de dos minutos y medio, Castellanos hizo que los Seminoles avanzaran por el campo. Dentro del territorio de Stanford, despegó para ganar 35 yardas, pero cuando se deslizó hacia el césped, el apoyador de Cardinal, Mitch Leigber, dio un golpe brutal Eso dejó a Castellanos conmocionado.

El mariscal de campo de Florida State yació en el suelo durante varios momentos antes de ser retirado bajo el protocolo de conmoción cerebral. Leigber fue expulsado por apuntar.

El estudiante de primer año Kevin Sperry entró en relevo, ejecutando cuatro jugadas pero no logró convertir un cuarto y 8 para mantener vivo el avance.

Sorprendentemente, ese no fue el final. Stanford se fue por tres, dándole a Florida State una última oportunidad con menos de un minuto para el final. En segunda y 22 desde su propia yarda 38, Sperry conectó a Micahi Danzy para completar 53 yardas, colocando a los Seminoles en la yarda 9 de Cardinal con dos segundos restantes.

Una interferencia de pase sobre Duce Robinson de Florida State movió el balón a la yarda 2. En la siguiente jugada, Sperry lanzó un pase de pala a Gavin Sawchuk, quien fue descartado justo antes de la línea de gol después de la revisión, terminando el juego en angustia.

¿El estado de Florida despedirá a Mike Norvell después de la derrota ante Stanford?

Esta fue otra aplastante derrota para el entrenador en jefe de Florida State, Mike Norvell. En las últimas dos temporadas, Norvell tiene marca de 5-14, y aunque a los Seminoles todavía les quedan cinco juegos, no está claro si estará allí para alguno de ellos.

Ahora en su sexto año en Tallahassee, Norvell ha producido solo dos temporadas ganadoras, y 2025 no parece ir en esa dirección, suponiendo que tenga la oportunidad de terminarlo.

El estado de Florida enfrentaría una decisión financiera enorme si decide separarse de Norvell. De acuerdo a Datos de USA Todaysu rescisión está fijada en 58,6 millones de dólares, la sexta más alta entre los entrenadores en jefe activos.

Si bien los resultados claramente no han justificado esa cifra, la situación financiera de los Seminoles podría dificultar un despido a mitad de temporada. A diferencia de Penn State, que supuestamente pagó alrededor de $50 millones para separarse de James Franklin, Florida State no tiene los mismos recursos para absorber una medida tan costosa.