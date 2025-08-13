VIVA – Presidente de los Estados Unidos, Donald TrumpHablé sobre la posibilidad de que Rusia regrese a la etapa internacional de fútbol y apareciera en Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá.

En la actualidad, Rusia todavía tiene prohibido aparecer en un evento internacional oficial después de las sanciones de la FIFA y la UEFA debido a la invasión de Ucrania en 2022. La prohibición los hace automáticamente incapaces de seguir la calificación de la Copa Mundial.

El torneo de cuatro años tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026, repartido en 16 ciudades anfitrionas en tres países norteamericanos.

En la primera reunión de la Fuerza de Tarea 2026 Copa del Mundo El gobierno de los Estados Unidos, Trump, dijo que las posibilidades de Rusia de aparecer en el evento podrían ser un «incentivo» para poner fin a la guerra en Ucrania.

Cuando se le preguntó sobre su actitud con respecto a la prohibición de Rusia en la Copa del Mundo, Trump había parecido confundido mientras estaba sentado al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«No sé sobre eso. ¿En serio? ¿Quieres explicar?» Dijo Trump.

Infantino también respondió: «Correcto. Se les prohíbe temporalmente jugar, pero esperamos …»

Trump inmediatamente intervino: «Él es el jefe. No soy el jefe aquí. No tengo ningún negocio [dengan itu]»

Infantino continuó: «Esperamos que suceda algo, se logra la paz … y Rusia puede ser recibida nuevamente».

Trump agregó: «Eso es posible. Oye, podría ser un buen incentivo, ¿verdad? Queremos que se detengan».

Rusia jugó por última vez en un partido competitivo en noviembre de 2021 cuando perdió ante Croacia en los clasificatorios de la Copa Mundial 2022. Desde entonces, solo se sometieron a 20 partidos de prueba, ganaron 12 victorias y una derrota.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó su actitud: «Cuando la guerra se detuvo, [Rusia] será recibido de nuevo. «

Los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 han estado rodando desde 2024, con 45 boletos disputados además de tres raciones automáticas para el anfitrión.