La impactante declaración de Ahmad Dhani a Inara Rusli emociona al público

Jacarta – Ahmad Dhani Esto último se convirtió en tema de discusión pública después de que hizo una declaración inesperada sobre Inara Rusli. Estas declaraciones provocaron inmediatamente reacciones encontradas, sobre todo porque surgieron en medio de la candente cuestión de los matrimonios no registrados que arrastraba los nombres de Inara Rusli e Insanul Fahmi.

Como se sabe, Inara Rusli ha sido ampliamente discutida recientemente por el público tras la noticia de su matrimonio en serie con Insanul Fahmi, quien todavía tiene el estatus de marido legal de Wardatina Mawa. En medio de esta polémica, Ahmad Dhani apareció con una declaración que conmocionó a mucha gente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



El miembro de la RPD de la Fracción Gerindra, Ahmad Dhani, se acercó a la casa del Presidente de la República de Indonesia y Presidente General del Partido Gerindra, Prabowo Subianto, en Kertanegara, en el sur de Yakarta.

Ese momento ocurrió cuando Ahmad Dhani estaba a punto de subir al escenario antes de actuar. Inesperadamente, el marido de Mulan Jameela hizo una declaración espontánea frente a la audiencia. Incluso pidió a personas que conocían a Inara Rusli que le transmitieran su mensaje directamente.

«Para aquellos que conocen a Inara Rusli, digan que Ahmad Dhani está listo», dijo Ahmad Dhani citado en Instagram @rumpi_gosip el lunes 19 de enero de 2026.

Esta breve declaración inmediatamente se difundió ampliamente en las redes sociales y se convirtió en tema de discusión entre los internautas. Muchos consideran que los comentarios de Ahmad Dhani son una forma de su típica broma, pero muchos también los consideran una sátira o una respuesta a un tema en desarrollo.

Las respuestas de los internautas variaron, desde aquellos que pensaron que la declaración era apropiada y divertida, hasta aquellos que pensaron que era excéntrica. La columna de comentarios de las redes sociales se llenó de varias reacciones espontáneas.

«Vaya, eso encaja».

«Naaahh, los oponentes están igualados».

«Ten cuidado, tu oponente es Ahmad Dani ??????? Mawa se ríe cuando ve esto».

«Es mejor que AD llegue a cualquier parte que Insanaflu… ánimo Inara».

«Kd gracioso kd molesto.»

No se puede negar que Ahmad Dhani es conocido como una figura que a menudo hace declaraciones controvertidas e impredecibles. En diversas ocasiones suele transmitir opiniones o chistes que inmediatamente llaman la atención del público, tanto en el escenario como en las redes sociales.