La impactante decisión de Patrick Kluivert ignoró a estos 5 jugadores al equipo nacional indonesio

VIVA – Entrenador Equipo nacional Indonesia, Patrick Kluivert ha llamado a 28 jugadores al equipo de Patrick Kluivert. De esa lista, varios nombres de suscripciones siguen siendo un pilar.

Llámalo Jay Idzes, Kevin Diks, Rizky Ridho, Calvin Verdonk y Ole Romeny. Luego, también hay nuevos nombres, a saber, Mauro Zijlstra y Ramadan Sananta. En cuanto a Mauro Zijlstra hasta ahora nunca ha sido jugado por Volendam en Eredivisie 2025/2026.

Lo sorprendente es que algunos jugadores fueron tachados de la lista de jugadores Equipo nacional indonesio . Uno de los más interesantes es Marselín Ferdinan. Aunque había jugado en el primer día de la FIFA en septiembre de 2025, y el pilar en la tercera ronda, Marselini ahora no está en el equipo.

Esto supuestamente fue porque no había jugado a nivel de club. El ex jugador de Persebaya Surabaya fue prestado por Oxford United a los Estados Unidos.

En la posición de portero, Nadeo Argawinata también fue tachado. Esto se debe a que Maarten Paes, que está en el proceso de recuperación de lesiones, es probable que vuelva a encajar antes de la pelea.

En la línea de fondo, hay un ligero cambio con respecto al equipo anterior, con Mees Hilgers que no han jugado en absoluto con el FC Twente también tachado.

Los dos jugadores de la Liga Tailandesa, Asnawi Mangkualam (Port FC) y Pratama Arhan (Bangkok United), aún no han ganado confianza después de perderse el primer día de la FIFA anterior.

De hecho, Arhan y Asnawi se desempeñaban regularmente con sus clubes en la Liga Thai. Sin embargo, es probable que estos dos jugadores no puedan competir con Sandy Walsh y Sandy Pattynama.

5 jugadores que no fueron traídos a la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026