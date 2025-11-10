La impactante confesión del seleccionador marroquí tras masacrar a Nueva Caledonia en el Mundial Sub-17 de 2025

VIVA – selección marroquí La sub-17 consiguió una magnífica victoria por 16-0 sobre la sub-17 de Nueva Caledonia en copa del mundo Sub-17 2025, domingo 9 de noviembre de 2025 en Aspire Zone, Al Rayyan.

Lea también: ¡Loco! La selección nacional sub-17 de Marruecos anota 16-0, la mayor victoria en la historia de los Mundiales



Este resultado supuso también la primera victoria de Marruecos en tres partidos de la fase de grupos y estableció un nuevo récord en la historia del Mundial Sub-17 desde 1985.

El seleccionador de Marruecos, Nabil Baha, reveló la estrategia que permitió a su equipo marcar tantos goles. Según él, aunque el rival sea más débil que Portugal o Japón, la concentración y la mentalidad siguen siendo la clave para la victoria.

Lea también: La Selección de Indonesia Sub-17 todavía tiene posibilidades, pero estas son las condiciones



«Honestamente, son más fáciles. Pero necesitamos marcar muchos goles. Ahora estamos en +8, y esa puede ser la diferencia», dijo Baha, citado por Marruecos World News.

Baha destacó que el cambio mental en su plantilla fue un factor importante. Después de dos derrotas consecutivas al inicio del grupo, su equipo se mostró más libre y confiado en este partido.

Lea también: ¡Gracias al empate de Qatar, la selección nacional sub-17 de Indonesia aún puede clasificarse para el top 32!



«Estuvimos bajo presión en los dos primeros partidos. Pero hoy jugamos libremente. Los jugadores están contentos y eso es lo que queremos», afirmó.

Marruecos ya lideraba 7-0 en la primera mitad antes de sumar nueve goles más en la segunda mitad. Este dominio total demuestra la gran calidad de su primera línea, así como la disciplina estratégica del equipo.

El técnico de 41 años también se refirió al papel de la afición. “Agradecemos a los aficionados marroquíes que vinieron a apoyarnos, aunque hicieron mucho ruido. [memberi kritik] hacia nosotros después de la derrota ante Portugal», afirmó.

Además, Baha destacó la importancia de la diferencia de goles para la clasificación. «Es importante marcar muchos goles para aumentar nuestra diferencia de goles. Tenemos que ganar», subrayó.

La aplastante victoria de Marruecos también podría ser una lección para la selección nacional sub-17 de Indonesia, que afronta el lunes (11/10) un partido decisivo contra Honduras.

Teniendo en cuenta que Indonesia debe ganar a lo grande para clasificarse entre los 32 primeros, el patrón constante de goles y concentración mental de Marruecos podría ser una inspiración.

El partido Marruecos vs Nueva Caledonia es la prueba de que en el Mundial Sub-17 la victoria no es sólo cuestión de táctica, sino también de psicología y de valentía del equipo para afrontar la presión. Con la combinación de ambos, el joven plantel puede hacer historia en el escenario mundial.