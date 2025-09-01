La impactante confesión del niño que trajo a casa el RP de Richard Mille. 11 mil millones a Sahroni

Yakarta, Viva – La sorprendente historia vino de detrás del saqueo que sucedió en la lujo de la casa de Nasdem, Ahmad Sahroni. Mirar Marca de supermemah Richard Mille quien había desaparecido saqueado masa Fue encontrado en manos de un niño de 14 años.

El presidente de RW 006 Kebon Bawang, Sugeng Riyanto, reveló los segundos del valor de miles de millones de rupias devuelto. Según él, el niño con las iniciales MI fue arrastrado por la atmósfera del caos cuando las masas irrumpieron en la casa de Sahroni.

«Debido a que fue influenciado por los demás, esto fue junto con cualquier cosa, sabiendo que consiguió el reloj, finalmente trajo a casa, amó a su madre», dijo Sugeng, dijo el martes 2 de septiembre de 2025.

Tesorero general de Nasdem y vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni

La madre se sorprendió de repente al ver a su hijo llevar artículos de lujo cuyo valor era equivalente a una casa de élite. Luego, se le preguntó a ABG (Big New Boy) sobre el origen del reloj. Mi dio una sorprendente confesión sobre la forma en que obtuvo el lujoso reloj.

«¿Qué estás haciendo? No, tengo el reloj. Finalmente, el reloj fue sostenido por su madre», dijo Sugeng, imitando la conversación.

La historia de este niño se extendió rápidamente. Sugeng con el dispositivo RT inmediatamente intervino. Fueron a la casa familiar y pidieron que el reloj fuera devuelto de inmediato.

«De la familia, su familia también dijo: ‘Oh, esta es una hora muy costosa, ¿por qué se usa? Simplemente lo devolvemos’. Finalmente facilitamos el regreso a través del Kelurahan «, dijo.

No detenerse allí, RW 006 ahora está abriendo la publicación de regreso. Varios otros artículos que se habían perdido de la casa de Sahroni fueron devueltos lentamente habitanteAlgunos se entregan directamente, algunos se presentan a través del aparato del pueblo.

«Si hay residentes que tomaron los productos ayer, el valor era alto o pequeño, inmediatamente se reunió a la oficina de RW. Apelamos para ser devueltos», dijo Sugeng.

Aun así, Sugeng se aseguró de que la mayoría de los perpetradores saqueadores no fueran nativos de Kebon Bawang.

«En promedio, los que vinieron fueron extraños. Algunos fueron atrapados de Tangerang. Así que no solo había personas DKI, también había fuera de la región», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, la ola de manifestaciones en Tanjung Priok, North Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025, terminó en el caos hasta que las masas saquearon el miembro de la Cámara de DPR Ri, Ahmad Sahroni. La acción se grabó en la transmisión en vivo de tiktok @cukupatu_, que era viral con más de 1.5 millones de espectadores.

En la grabación, se vio a los residentes ingresar a la casa de Sahroni y llevar varios objetos de valor. Desde televisión, las computadoras portátiles, hasta los juguetes de colección se transportan. Pero la atención pública más consumidor fue el Súper Luxury Watch Richard Mille RM 40-01 McLaren Speedtail, con un valor fantástico de aproximadamente RP. 11 mil millones también fueron saqueados por las masas.