La impactante confesión del antiguo personal de Nadiem sobre el grupo del equipo de ‘MAS Ministro Ministro’ de WA MAS ‘

Yakarta, Viva – Fiona Handayani, ex personal especial del Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim, confirma que el grupo Whatsapp llamado ‘MAS Ministro Core Team’ nunca se formó para discutir el proyecto de adquisición Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

Esto fue revelado por Indra Haposan Sihombing como abogado de Fiona. El Fiona ha sufrido un examen en Oficina del Fiscal General Relacionado con el supuesto caso de corrupción del Proyecto de Adquisición de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura, ayer.

«Sí, si eso se hizo al principio, el nombre de la persona elegida, por ejemplo, era un ministro, sí, formó un equipo, por lo que solo era natural», dijo, el miércoles 6 de agosto de 2025.

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

Indra desestimó la acusación de que el grupo se convirtió en un foro de discusión o una instrucción interna relacionada con el proyecto de adquisición de la unidad portátil de 1.2 millones, que ahora es lo más destacado de la oficina del fiscal. Según él, la existencia del grupo era puramente para la comunicación del equipo de trabajo inicial.

«Así es, pero no discute específicamente a Chromebook, no. Solo sí, elegir a las personas que pueden ser llevadas a trabajar, solo eso. No hay discusión sobre Chromebook en detalle, no», dijo.

Argumentó que sus clientes no participaron en la acusación del 30 por ciento de coinversión de Google para el Ministerio de Educación y Cultura.

«Nada, bap-bap antes de saber, no hay un nombre del 30 por ciento de reembolso, hemos transmitido repetidamente. De hecho, tampoco hay pruebas de 30 por ciento de sobrecarga, por lo tanto. Que es puramente un regalo de Google a nosotros, el ministerio, proporcionan sus propias instalaciones para realizar una capacitación separada.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo que la presencia de Fiona era completar los archivos de los cuatro sospechosos en este caso.

«De hecho, ayer en el caso de adquisición de computadoras portátiles basado en Chromebook, el equipo de investigación de la construcción de rondas había examinado a Fiona Handayani como testigo para completar los archivos de cuatro sospechosos», dijo Anang.

Sin embargo, Anang no especificó la cuestión del examen. Porque, continuó, todos los materiales de examen fueron mantenidos por investigadores para explorar el caso.

«Por supuesto, si es demasiado profundo, este es un investigador, pero está claro que está más o menos involucrado en el proceso de adquisición junto con el sospechoso JT. Pero eso se profundizará», dijo.

Anteriormente informó, el supuesto caso de corrupción para la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura continuó arrastrando grandes nombres. La oficina del Fiscal General ahora ha revelado cómo el proyecto había sido diseñado desde el principio por personas cercanas a Nadiem Makarim, incluso a través del grupo personal de WhatsApp.

Es el jurista Tan, un ex personal especial de Nadiem, llamado papel central. Junto con otro personal, Fiona Handayani, formó un grupo de WhatsApp llamado ‘MAS Ministro Ministro Core Team’ en agosto de 2019 o dos meses antes de que Nadiem fuera nombrado oficialmente como Ministro de Educación y Cultura.

«Formar un grupo de WhatsApp llamado ‘Min Ministro Core Team’ que ha discutido el plan para la adquisición del Programa de Digitalización Educativa en el Ministerio de Educación y Cultura y, si más tarde, NAM fue nombrado Ministro del Ministerio de Educación y Cultura», dijo el Director de Investigación de Jampidsus, Abdul Qohar, miércoles 16 de julio de 2025.