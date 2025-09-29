La impactante confesión de niños y sobrinos adoptados que fueron tratados con Ustaz obsceno en Bekasi

Regencia BekasiVIVA – Dos víctimas ustaz obsceno El llamado Masturo Rohili reveló que la razón hasta ahora no se atrevió a informar el comportamiento depravado de los perpetradores (Masturo).

Investigar una calibración, las víctimas de ZA y SA afirmaron tener miedo de que nadie creyera confesión ellos. Porque los perpetradores son conocidos como líderes religiosos en Bekasi.

«Las dos víctimas hasta ahora no querían informar por temor a que otras personas no creyeran en ellas porque el sospechoso era un líder religioso», dijo el jefe de policía de Bekasi, el comisionado de policía Mustofa, el lunes 29 de septiembre de 2025.



Obsy de Ustaz en Bekasi (izquierda)

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Distrito de Bekasi, Comisionado Adjunto de Policía de la Policía Agta Wijaya agregó, las dos víctimas también afirmaron tener miedo de que si estuvieran hablando, entonces los perpetradores no les darían dinero por el costo de vivir su escuela nuevamente.

En cuanto a las víctimas de los niños cambios Los perpetradores, a saber, ZA, se establecieron desde 2017 cuando tenía 13 años hasta el 27 de junio de 2025. Mientras que la víctima SA, que era su sobrino, había experimentado lo mismo 5 veces desde 2015.

«Miedo a que el sospechoso ya no le diera dinero», dijo Agta.

Previamente informado, Viral en las redes sociales de Instagram, un estudiante en Bekasi Regency afirmó ser abusado de ayah Levantalo desde la escuela secundaria.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta de Instagram @infojktku. Sin embargo, la estudiante incluso fue acusada de su madre adoptiva burlándose de su padre adoptivo cuando ahora era valiente para hablar de lo que experimentó. Se dijo que el hombre que se convirtió en el padre adoptivo de la víctima era un clérigo bien conocido.

«El propósito de la víctima se atreve a hablar para que no haya otras víctimas», fue citado de la cuenta, el jueves 25 de septiembre de 2025.