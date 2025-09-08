La impactante confesión de Nadiem a Hotman sobre el caso de Google Cloud investigado por el KPK

Yakarta, Viva – Autoridad legal Nadiem makarim, Hotman Paris Hutapeareveló el reconocimiento de su cliente Nadiem Makarim negó haber involucrado un caso de presunta corrupción de adquisiciones Google Cloud En el Ministerio de Educación y Cultura, manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

En una conferencia de prensa en el área central de Yakarta el lunes, Hotman me dijo que había preguntado sobre el manejo del caso de Google Cloud a Nadiem. En ese momento, Nadiem negó involucrado en la adquisición.

«Una vez le pregunté a Nadiem: ‘El caso KPK ¿Por qué?’, ‘Eso estaba aún más lejos’, dijo.

Nadiem Makarim (medio) acompañado por Hotman Paris (segunda derecha)

Anteriormente, el KPK enfatizó que la investigación de los supuestos casos de corrupción relacionados con Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura era diferente del caso de Chromebook manejado por AGO.

Además, el KPK afirmó estar investigando supuesta corrupción en la adquisición de la cuota gratuita de Internet en el Ministerio de Educación y Cultura. La investigación está relacionada con el caso de Google Cloud.

Mientras tanto, la oficina del Fiscal General está investigando actualmente casos de presunta corrupción en el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022 relacionados con la prioridad de Chromebook.

Hotman también reveló, Nadiem respondió casualmente cuando el KPK examinado como testigo.

«‘Solo cálmate no tengo conexión allí’. Esa es toda la respuesta (Nadiem Makarim)», dijo.

Anteriormente, el KPK reveló que estaba investigando la supuesta corrupción de la adquisición de Google Cloud en el Ministerio de Educación y Cultura. El caso todavía está en la etapa de investigación.

Varias partes que han sido cuestionadas por la agencia interreligiosa relacionada con el caso de Google Cloud son ex personal especial del Ministro de Investigación y Tecnología Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, a saber, el 30 de julio de 2025.

Además, el ex comisionado Goto Andre Soelistyo y ex directora de Goto Melissa Siska Juminto el 5 de agosto de 2025, mientras que Nadiem como ex Ministro de Educación y Cultura fue interrogada el 7 de agosto de 2025. (Ant) (Ant) (Ant)