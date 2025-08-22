La impactante confesión de Lisa Mariana, recibiendo el flujo de fondos de Ridwan Kamil con respecto al caso de corrupción de BJB

Yakarta, Viva – Ex modelo de revista para adultos, Lisa Mariana ha sido examinado relacionado con el caso corrupción Adquisición de anuncios en el Banco Regional de Desarrollo de Java y Banten Occidente (Bjb) quien arrastró el nombre del ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK), viernes 22 de agosto de 2025.

Después de ser examinado, Lisa admitió que recibió el flujo de fondos del RK con respecto a este caso de corrupción.

«Sí, para mi hijo (dinero del flujo de fondos). Sí, no puedo mencionar el nominal», dijo Lisa en el edificio rojo y blanco KPK.

Esta celebridad es reacia a responder la pregunta cuántas veces reciben dinero de RK. Incluso si el dinero recibido es de hasta mil millones de rupias o no.

Lisa solo agregó que era muy cooperativa cuando los investigan los investigadores de KPK como testigos.

«Esto ya es válido, se trata del caso del Sr. Ridwan Kamil en Bank BJB», dijo.

El abogado de Lisa, Jhony Nababan, agregó que el KPK volvería a convocar a su cliente para ser examinado en relación con un caso de corrupción en la adquisición de la publicidad en el banco BJB. ¿Cuándo fue la segunda citación, aún no se lo conocía?

«Para el problema porque todavía hay otra llamada más tarde, por lo que todavía se trata de más preguntas sobre el problema de BJB con el Sr. Ridwan Kamil. Pero si en el futuro porque esta es la próxima llamada», dijo Jhony Nababan.

Se sabe que ha habido cinco sospechosos en este caso de corrupción, que son los siguientes.

1. Yuddy Renaldi (año) como ex director gerente de BJB;

2. Widi Hartoto (WH) como líder de la División de Secretario Corporativo de BJB;

3. Ikin Asikin Dulmanan (ID) como el controlador del horizonte de la creación de Antedja Muliatama y Mandiri;

4. Suhendrik (S) como controlador de PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) y PT BSC Advertising;

5. Sophan Jaya Kusuma (SJK) como controlador de la Agencia Cipta Karya Mandiri (CKMB) y PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).