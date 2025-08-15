La impactante confesión de la ex Kajar del Sur de Yakarta fue la razón de la ejecución del Silfester Matutina condenado durante años

Yakarta, Viva – Jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) Oficina del Fiscal General, ESTUDIAR Supriatna abre voces sobre el retraso de la ejecución del presidente general de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutinaa pesar de que la decisión de casación ha sido Inkrah desde 2019.

En ese momento, se sabía que Anang se desempeñó como jefe de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta (Kajari). Afirmó haber emitido una orden de ejecución. Pero, el proceso fue limitado porque Silfester estaba «perdido» y no se pudo encontrar.

«Lo hemos hecho, ha sido Inkrah. En ese momento no fue ejecutado porque se perdió», dijo Anang, el viernes 15 de agosto de 2025.

Presidente de la Silfester Matutina de Solidaridad Roja y Blanca en la Policía del Metro del Sur de Yakarta después de ser examinado sobre la acusación de Roy Suryo que sospechaba el diploma falso de Jokowi

Agregó que, después de la existencia de Silfester Terendus, Indonesia fue realmente golpeada por Pandemi Covid-19 que hizo que la ejecución de prisioneros sea difícil de hacer. De hecho, según él, muchos residentes de la prisión en ese momento fueron liberados para evitar la transmisión del virus.

«Entonces la búsqueda de Covid, y mucho menos poner a las personas, que solo tienen que ser emitidas», dijo.

Anang negó el tema de la presión política en este caso. Hizo hincapié en que los obstáculos puros fueron causados por factores técnicos y pandémicos.

«No hay (presión política). Justo después de Covid (ya no Kajari South Yakarta) «, dijo.