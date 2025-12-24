La impactante confesión de Karmila, propietaria de correos electrónicos terroristas con bombas en 10 escuelas secundarias de Depok

Jacarta – La policía encontró al propietario del correo electrónico utilizado para distribuir terror nacido el 10 escuela en la ciudad DepokJava Occidental. La propietaria del correo electrónico se conoce como Karmila y ha sido interrogada por los investigadores.

Lea también: Bombas terroristas en 10 escuelas de Depok aparentemente a través de correo electrónico privado, enviando mujeres en nombre de Kamila



El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de la ciudad de Depok, el comisionado adjunto de policía Made Budi, dijo que el examen de Karmila se llevó a cabo desde el martes por la noche hasta el miércoles 24 de diciembre de 2025 por la mañana.

«El presunto autor en nombre de Karmila ha sido interrogado por los investigadores. Anoche hasta la mañana», dijo Made.

Lea también: Se revelan bombas terroristas por correo electrónico en 10 escuelas secundarias de Depok, ¡aquí está el contenido completo!



Sin embargo, tras un examen inicial, Karmila negó haber enviado la amenaza de bomba. Admitió que nunca había creado ni difundido mensajes terroristas tal como circulaban.

«Aunque no lo admitió, no fue él (quien envió el terror)», dijo Made Budi.

Lea también: ¡Gegana segundos para revisar 10 escuelas en Depok que podrían haber sido bombardeadas! De SMA 4 Depok a Cakra Buana



Además, Karmila también afirmó que su cuenta fue pirateada o pirateada por otra parte. Sin embargo, la policía todavía está investigando esta confesión.

«Sí, esa es Karmila, la propietaria de ese correo electrónico, la propietaria de TikTok. Pero según el examen inicial, no admitió que no era ella. Sí, admitió que (fue pirateado)», dijo Made.

«Pero todavía seguimos investigando si mintió o porque fue hackeado, todavía estamos investigando», dijo.

Además, la policía sigue investigando, comparando otros datos, incluida la posibilidad de que haya otros autores del caso del terrorismo con bombas.

«Karmila admitió que no publicó en TikTok ni escribió las amenazas en el correo electrónico. Los investigadores todavía están buscando y cotejando los números de teléfono celular de otros presuntos perpetradores. Los investigadores también siguen buscando información sobre el paradero del novio de Karmila. Sin embargo, no se puede confirmar si su novio lo hizo o no», dijo.

Anteriormente se informó que varias escuelas en Depok City estaban alborotadas después de recibir correos electrónicos de terrorismo con bombas. Esta amenaza se volvió viral en las redes sociales, generando ansiedad en la gente.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @depok24jam. En su publicación incluyó un video de la policía revisando la escuela que estaba aterrorizada. El personal de Gegana Brimob Polri se dirigió directamente a las escuelas, realizando controles y barridos.