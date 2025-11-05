La impactante confesión de Beby Prisillia, Hotman Paris busca el número de teléfono de Sabrina Alatas

VIVA – Noticias de una confesión impactante Beby Prisillia pregunta Onada Los lectores que fueron arrestados por drogas aparentemente llamaron su atención. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. También se destacó la explicación abierta de la policía de por qué Onad finalmente fue rehabilitado.

Sin mencionar el problema Hotman París buscar un numero de telefono Sabrina Alatas. Para leerlo en una página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición Round Up del miércoles 5 de noviembre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

La impactante confesión de Beby Prisillia sobre el arresto de Onad en relación con las drogas, resulta que…



La figura de Beby Prisilia, esposa de Onadio Leonardo Foto : Captura de pantalla de Instagram @bebyleonardo

La policía reveló hechos sorprendentes en el caso de drogas que atrapó a Onadio Leonardo alias Onad. Después de una mayor investigación, la esposa de Onad, Beby Prisillia, aparentemente no sabía que su marido había consumido estos artículos ilegales. Así lo reveló el jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, el comisionado adjunto de policía Wisnu Wirawan.

La policía explica sin rodeos por qué Onad finalmente fue rehabilitado

La policía metropolitana de Yakarta Occidental reiteró que el artista Onadio Leonardo alias Onad es víctima del abuso de drogas y no forma parte de una red de narcotraficantes o traficantes.

El jefe de la Sección de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta Occidental, el comisionado adjunto de policía Wisnu Wirawan, explicó que esto fue confirmado por los resultados de la evaluación realizada por el Equipo de Evaluación Integrada (TAT) de la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNNP) de DKI Yakarta.

Emocionado por ser sospechoso de tener un romance con Hamish Daud, Hotman Paris busca el número de teléfono de Sabrina Alatas



Sabrina Alatas y Hotman París

El mundo del espectáculo indonesio ha vuelto a quedar conmocionado por la inesperada actitud del famoso abogado Hotman Paris Hutapea. A través de su última subida a Instagram, Hotman buscó abiertamente el número de teléfono de Sabrina Alatas, una mujer que recientemente se dijo que era la tercera persona en la casa de Hamish Daud y Raisa Andriana.

Historia completa del arresto de Onad: del éxtasis, decir ‘te amo’ a Beby y la rehabilitación



Onadio Leonardo alias Onad

A finales de octubre de 2025 llegaron noticias impactantes del mundo del entretenimiento indonesio. Cómo no podría ser, el artista Onadio Leonardo, o conocido familiarmente como Onad, fue arrestado por la policía por un presunto caso de abuso de drogas, el jueves 30 de octubre de 2025.