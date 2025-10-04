La impactante confesión de Alex Pasteor sobre la oportunidad para que el equipo nacional indonesio pase la Copa Mundial 2026

VIVA – Entrenador asistente Equipo nacional Indonesia, Alex Pastormostrando su confianza en la oportunidad para que el equipo de Garuda califique para las finales 2026 Copa del Mundo.

Indonesia jugará un partido crucial en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. Jay Idzes y sus amigos están programados para enfrentar a Arabia Saudita el 9 de octubre de 2025, luego desafiar a Iraq hace tres días.

De los tres equipos en el Grupo B, solo los ganadores del grupo ganaron automáticamente boletos para la Copa del Mundo. Mientras que la posición de segundo lugar debe pasar por los play-offs.

Pasteor evalúa las oportunidades Equipo nacional indonesio Manténgase abierto a pesar de que tienen que enfrentar a dos oponentes con una clasificación de la FIFA mucho más alta.

«Realista. Los países con los que luchamos se clasifican dos veces más más altos en el ranking de la FIFA. Sin embargo, Indonesia ha ganado y atrae contra Arabia Saudita», dijo Pasteor citado por Voetbal Primeur.

En la ronda anterior, Garuda Muda celebró con éxito un empate en Arabia Saudita en casa al oponente, luego ganó la victoria mientras jugaba en Yakarta. La nota es una capital importante antes del duelo de determinación.

«Muestra que la calificación para la Copa Mundial es posible, siempre y cuando juegues muy organizado», dijo el ex entrenador de Almere City.

Además de ser optimista sobre las oportunidades indonesias, Pastoor también afirmó que realmente disfruta de su papel como asistente Patrick Kluivert. Trabajó con el equipo de entrenamiento que también fue lleno por Denny Landzaat, Gerald Vanenburg y Sjjen Woudenberg.

«Fantástico, en todo. Este es un desafío extraordinario en términos de deportes, algo que nunca he experimentado. Tenemos un gran personal con mucho potencial», dijo Pasteor.

Además, el hombre de 58 años dijo que unirse al equipo nacional de Indonesia le dio una experiencia diferente. Puede conocer una nueva cultura que nunca conoció durante una carrera en Europa.

«Entré en una cultura completamente diferente, en países que nunca he visitado y tal vez nunca visitaré», dijo Pasteor.

Ahora, la esperanza del público de la patria se dirige a los pasos de Patrick Kluivert y sus rangos de entrenadores. Dos partidos difíciles contra Arabia Saudita e Irak determinarán si se puede realizar el gran sueño de Indonesia con la Copa Mundial 2026.