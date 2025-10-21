La impactante aclaración de DJ Bravy sobre las acusaciones de trampa y ruptura con Erika Carlina

Jacarta – El mundo del entretenimiento de Indonesia se ha visto una vez más sacudido por la cuestión de una ruptura romántica entre parejas de celebridades que siempre están en el centro de atención, es decir, celebridades famosas. Erika Carlina y su amante, DJ Bravy.

Las especulaciones sobre el final de su relación amorosa salieron a la superficie después de que Erika, conocida familiarmente como Mbak Er, tomara medidas drásticas al eliminar todo rastro de fotos de ellos juntos de su página personal de Instagram. ¡Vamos, desplázate más!

Esta decisión provocó de inmediato varios comentarios y acusaciones públicas de que la relación, que recientemente se había caracterizado por un momento de propuesta romántica, realmente había terminado.

La bola de especulación que continuó rodando finalmente obligó a DJ Bravy a hablar. A través de una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, @bravyson.vconk, Bravy intentó sofocar los rumores que circulan rápidamente en las redes sociales.

En su aclaración respondió a diversas preguntas de los internautas que parecían preocupados por el estado de su relación con Erika. En un tono relajado, Bravy refutó firmemente cuando un internauta preguntó directamente sobre su ruptura.

«Está roto, no existe. Ustedes, mis seguidores, definitivamente lo sabrán», dijo citado el martes 21 de octubre de 2025.

DJ Bravy trató de asegurarles a los fanáticos que la situación de su relación estaba bien y que no se estaba produciendo una separación. También explicó el motivo por el cual no se vio a Erika y su hijo, Andrew, acompañándolo en su viaje.

«Mba Er todavía duerme en casa y Andrew está en casa con Erika», explicó Bravy.

Sin embargo, la noticia de la ruptura en la relación entre DJ Bravy y Erika Carlina comenzó a calentarse y se convirtió en un tema de discusión pública desde el pasado domingo 19 de octubre de 2025. Este problema fue provocado por la circulación de capturas de pantalla de conversaciones de mensajes directos (DM) de Instagram en las redes sociales Thread, que se sospechaba fuertemente que eran de Bravy.

En la captura de pantalla, se ve una cuenta que se cree pertenece a Bravy haciendo insinuaciones hacia otra mujer, acción que ignora su condición de amante de Erika Carlina.

La conversación, que inicialmente fue subida por la cuenta de Instagram @lin.hate.u y luego redistribuida por la cuenta de Thread @adelliadwi1_, muestra que Bravy inició el chat con un mensaje que insinuaba anhelo.