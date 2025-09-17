La imagen de Trump y Epstein se proyectó en Windsor Castle

Una imagen de Donald Trump y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein fue proyectado en el Castillo de Windsor cuando el presidente de los Estados Unidos llegó al Reino Unido para una segunda visita estatal sin precedentes el martes por la noche.

Cuatro hombres fueron arrestados bajo sospecha de «comunicaciones maliciosas después de un truco público en Windsor», la policía de Thames Valley le dijo a BBC Newsy permanecer bajo custodia. Los hombres arrestados incluyen un jugador de 60 años de East Sussex, un joven de 36 años de Londres y un jugador de 37 años de Kent.

Trump se reunirá con el Rey Charles, el Príncipe William y Kate Middleton en el Castillo de Windsor el miércoles durante el primer día completo de su visita. La policía de Thames Valley le dijo a la BBC que está en marcha una investigación y que la proyección se detuvo «rápidamente». Sin embargo, el miércoles por la mañana, la misma imagen de Epstein y Trump juntos fue vista en una camioneta en Windsor con el mensaje: «Bienvenido al Reino Unido, Donald». Los manifestantes también se han reunido en la ciudad antes de su visita, según la BBC, y la Coalición Stop Trump está llevando a cabo una protesta planificada en el centro de Londres.

Trump se ha enfrentado a un calor renovado por sus supuestas conexiones con Epstein. Aunque ha afirmado que «no era un fanático» del antiguo financiero, el Wall Street Journal publicado Una historia en julio alegando que le escribió a Epstein una nota lasciva para su 50 cumpleaños, incluido un comentario de que los dos tienen «ciertas cosas en común». Trump afirmó que la historia era falsa y presentó una demanda de difamación de $ 20 mil millones contra la publicación. Y la semana pasada, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, despidió a Lord Peter Mandelson, el embajador del país en los Estados Unidos, después de que Bloomberg informara que había enviado mensajes de apoyo a Epstein después de su declaración de culpabilidad de 2008.

Mientras estén en Windsor, Trump y la primera dama Melania Trump almorzarán con miembros de la familia real, visitarán el lugar de descanso de la reina Isabel II y asistirán a un banquete estatal tradicional en el castillo. El jueves, Trump se reunirá con Starmer en su casa de campo, donde los dos tendrán una reunión seguida de una conferencia de prensa.