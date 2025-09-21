La ‘iglesia de mujeres’ de Darin Sallam marca la primera entrada de APM de Jordan

El cineasta jordano Darin J. Sallam presenta su segundo proyecto de largometraje «Iglesia de las mujeres«En Busan’s Mercado de proyectos asiáticosMarcando la primera entrada jordana en la APM.

Después de su característica de debut «Farha», el nuevo proyecto de Sallam cuenta la historia de una autora pionera que experimenta injusticia en una era colonial dominada por estructuras de poder masculinas.

«Se volvió personal para mí cuando sentí la responsabilidad como mujer y como árabe hacer esta película y usar el cine como mi herramienta para hacer su justicia», dijo Sallam.

Ambientada en la región de Levant en 1938-que abarca la actual Palestina, Israel, Líbano, Siria y Jordán – La historia sigue a la protagonista Fadia, que llora la pérdida de sus padres y se vuelve hacia su primo para consolarse. Contra su voluntad, Fadia queda atrapado en un asilo mientras su primo aprovecha su herencia, privando a ella incluso de su derecho a llorar.

Sallam previamente ganó el reconocimiento internacional con «Farha», que ganó el primer premio de pantalla de Asia Pacífico de Jordan y fue seleccionado para representar a Jordan en los 95 ° Premios de la Academia.

Para el cineasta, hacer películas tiene un peso significativo. «Quiero hacer películas que muevan a las personas y tengan valor y que vivan, y para hacerlo necesito liderar mi trabajo con honestidad y siempre desafiarme de manera creativa», dijo.

Sallam señaló que el escenario Levante de la década de 1930 representa una era geográfica e históricamente descuidada en el cine. Su objetivo es revivir este telón de fondo histórico y explorar cómo la presencia colonial remodeló toda la región, creando divisiones duraderas.

«Lo que todos estamos presenciando y viviendo hoy es la consecuencia de lo que sucedió en aquel entonces políticamente e históricamente, incluido lo que está sucediendo hoy en Gaza y Palestina», dijo.

Los productores Deema Azar y Ayah Jardaneh expresaron su confianza en la capacidad de Sallam para iluminar este período raramente explorado en el cine árabe.

«‘La iglesia de las mujeres tiene como objetivo dar justicia a las mujeres y a su representación en la pantalla», dijeron. «Nuestro entusiasmo por este proyecto específico también radica en los nuevos desafíos que Darin desea emprender en términos de narración y dirección, lo que permitirá al público una nueva experiencia cinematográfica».

El proyecto busca asegurar $ 4 millones en financiamiento al tiempo que encuentra coproductores internacionales y explorando lugares de tiro.