VIVA – Insidia de la industria minera indonesia ID de mente De vuelta a las filas de la Fortune Indonesia, la 100ª lista de 2025. Este premio es una prueba de que la iniciativa estratégica que el grupo de identificación de Mind Ids se lleva a cabo de manera integrada puede impulsar el rendimiento economía Hacia el oro de Indonesia 2045.

Leer también: Genjot Financial Literacy, Sucor Am presenta Sucorwave a los inversores



Mientras tanto, el Premio Fortune Indonesia se otorgó a 100 empresas principales en Indonesia, y sus servicios para convertirse en impulsor del crecimiento económico con una contribución total del 26.93% del PIB nacional.

Leer también: Sátira rocosa Gerung Purbaya: ¡El crecimiento económico no es el resultado de la política del Ministro de Finanzas!



Como la segunda compañía más grande en la prestigiosa lista Fortune Indonesia 100 en el sector energético, Mind ID registró un ingreso de RP145.2 billones y una ganancia de Rp40.2 billones.

El Secretario Corporativo Mind ID, el hombre principal dijo que este logro fue el resultado de la integración de la gestión y el procesamiento de los recursos naturales minerales y de carbón en Indonesia para crear un mayor valor económico agregado para Indonesia.

Leer también: Orden Ministro de Finanzas Purbaya a los jóvenes: si invierte, ¡no fomo!



«Esta es una manifestación tangible del compromiso y contribución de todos los miembros de la identificación mental, y por supuesto continuaremos manteniendo esto para el avance de la civilización indonesia en el futuro», dijo.

Los hombres continuaron, a lo largo de 2024 Mind ID apoyó la integración del fortalecimiento del desempeño y la expansión comercial de los miembros de la identificación mental a través de una serie de proyectos estratégicos de transmisión posterior.

A través de Antam e Inalum, Mind ID se da cuenta del grado de fundición de la refinería de alúmina (SGAR) en Mempawah, que es un integrador para la cadena de suministro de producción de aluminio desde aguas arriba hasta aguas abajo en Indonesia.

Proyecto Estratégico Nacional (PSN) con valor inversión Alcanzando US $ 900.7 millones o alrededor de RP. 13.5 billones, produciendo alrededor de 1 millón de toneladas de alúmina por año con materias primas de 3,3 millones de toneladas de bauxita por año.

Además, el grupo Mind ID también se dio cuenta de la segunda fundición de cobre propiedad de PT Freeport Indonesia (PTFI), a saber, la fundición de Manyar en el Java Integrated Industrial and Ports Estate (Jiipe), Gresik, Java Oriental, con un valor de inversión de 3.7 mil millones de dólares estadounidenses o RP58 trillones. La salida de esta fundición incluye 650 mil toneladas de cátodo de cobre, 50-60 toneladas y alrededor de 220 toneladas de plata por año.

Con operaciones de procesamiento de minerales de carbón y toda la serie de desarrollo de ID de identificación mental, la absorción total de hasta 2024 alcanzó 69,258 personas repartidas en varias regiones de Indonesia.

Esta absorción laboral contribuye a mejorar la calidad de los recursos humanos, así como ser la base del crecimiento económico equitativo en el futuro.

«La identificación mental está presente para garantizar que la riqueza de los recursos minerales de este país proporcione los máximos beneficios para el bienestar del pueblo indonesio. Downstream no es solo una agenda de la compañía, sino una gran agenda nacional que lleva a Indonesia a la soberanía económica y al oro de Indonesia», concluyó el hombre principal.