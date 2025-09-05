La identidad de 8 víctimas de helicópteros cayó en el bosque del sur de Kalimantan, 3 extranjeros y 5 ciudadanos indonesios

Banjarnasina, Viva – Gobernador Kalimantano del Sur (South Kalimantan) Muhidin dijo que la familia acompañó el proceso de identificación de ocho víctimas accidente Helicóptero Bk117 D3 propiedad de Estindo Air, que se incendió en el área del bosque de la aldea de Emil Baru, Mensewe, Tanah Bumbu, South Kalimantan.

«Su familia ha estado en Banjarmasin y está presente en el proceso de identificación del cuerpo. Hay tres extranjeros y cinco ciudadanos indonesios», dijo Muhidin en una conferencia de prensa sobre el accidente de helicóptero BK117 D3 en el banjarminamiento del Hospital Bhayangkara, el viernes.

Dijo que la familia de la víctima pidió que el cuerpo fuera repatriado a sus respectivas direcciones después de que se completara el proceso de identificación.

«También hemos ofrecido si la familia quiere que el cuerpo sea enterrado en el sur de Kalimantan. Sin embargo, quieren ser llevados a sus respectivas direcciones», dijo Muhidin.

El equipo SAR trajo el cuerpo de la víctima de un accidente de helicóptero en el sur de Kalimantan Foto : Entre/tumpal andani aritonang

Según las disposiciones, dijo que los ocho cuerpos solo podían ser traídos por la familia después de que se completara todo el proceso de identificación.

Con respecto a los intereses de tres extranjeros de cinco ciudadanos indonesios de fuera de la provincia en el sur de Kalimantan, dijo que la compañía donde trabajaban no había proporcionado ninguna información, porque el enfoque actual era la identificación.

Porque hasta ahora, dijo, los ocho cuerpos no han sido identificados para que no puedan ser combinados con sus respectivas cartas.

«Desde el incidente, inmediatamente celebramos una reunión y el equipo conjunto SAR inmediatamente realizó una búsqueda. Entonces, hasta ahora, no ha habido información definitiva sobre cuáles son sus actividades en el sur de Kalimantan», dijo Muhidin.

Los ocho cuerpos consistieron en un capitán llamado Haryanto (Batam City, Islas Riau), un técnico llamado Hendra Darmawan (Luwu Regency, South Sulawesi).

Luego, seis pasajeros, a saber, Mark Werren (Australia), Santha Kumar Prabhakaran (India), Claudine Pereira Quito (Brasil), Iboy Irfan Rosa (Kuantan Singingi Regency, Riau), Yudi Febrian Rahman (Pekan Baru, Riau), Andys Rissa Pasulu (Balikpapan City, East, East).

El equipo SAR combinado encontró una carcasa de helicóptero en el punto 03 ° 5’6 «S – 115 ° 37’39.07» E, el área forestal alrededor de la aldea Emil Baru, el distrito de Mentale, Tanah Bumbu, South Kalimantan, el miércoles 3 de septiembre alrededor de las 14.45 Wita, desde que desapareció el lunes 1 de septiembre alrededor de 08.54 Wita.

El helicóptero se encontró a una distancia de aproximadamente 700 metros de las coordenadas previamente otorgadas por el Comité Nacional de Seguridad del Transporte (KNKT).

Oficina En escena comandante (OSC) movilizaron toda la unidad de búsqueda y rescate (SRU) de la tierra al sitio de descubrimiento para fortalecer el proceso de evacuación hasta que finalmente logró evacuar todo el cuerpo el jueves 4 de septiembre alrededor de las 21.50 Wita. (Hormiga)