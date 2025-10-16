La idea de intercambio de los Dolphins envía al Stud Edge Rusher a los Bucs

El Delfines de Miami cayó a 1-5 en la temporada el fin de semana pasado cuando lucharon duro contra un contendiente Cargadores de Los Ángeles equipo, pero finalmente perdió 29-27.

Ahora abajo el receptor abierto All-Pro, Colina Tyreeky con el destino del entrenador en jefe Mike McDaniel posiblemente ya sellado, el gerente general Chris Grier podría buscar hacer algunos acuerdos a medida que la liga se acerca a la fecha límite, deshaciéndose de algunos buenos jugadores por precios ligeramente inflados para equipos contendientes desesperados por encontrar la última pieza del rompecabezas.

Esta es la opinión de Garrett Podell de CBS Sports, quien sugiere que Miami envíe un corredor de vanguardia, Jaelan Phillipshacia Bucaneros de la Bahía de Tampa.

Se anima a los Dolphins a dejar atrás al Elite Pass Rusher

“Los Dolphins han tenido un comienzo decepcionante de 1-5, el receptor abierto All-Pro Tyreek Hill está fuera de la temporada después de una terrible lesión en la rodilla y el entrenador Mike McDaniel está en la lista. asiento caliente.” Podell escribió El miércoles.

«Es por eso que tendría sentido que la liquidación comenzara en South Beach. Jaelan Phillips, frecuentemente lesionado, tiene sólo 26 años y es agente libre pendiente. Además, sus 20 presiones de mariscal de campo esta temporada son las mismas que Tejanos de Houston Cazador del borde del Pro Bowl Danielle cazador.

Podell sostiene que Tampa Bay se beneficiaría con la incorporación de un corredor probado desde el borde como Phillips, para tratar de lograr que la defensa, que ha estado por debajo del promedio en la liga esta temporada, esté a la altura de la poderosa ofensiva.

«Los Buccaneers han tenido un comienzo de 5-1 y son el primer puesto general de la NFC, por lo que deberían hacer todo lo posible para reforzar su plantilla. Impulsar su presión sobre los mariscales con la incorporación de Phillips es un movimiento crucial y necesario para que su defensa anotadora número 24 (25,2 puntos por partido) pueda hacer un mejor trabajo complementando su ofensiva anotadora sexta (27,5 puntos por partido)».

