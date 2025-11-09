La idea de intercambio de los Cachorros consigue al titular del Juego de Estrellas de los Nacionales

La temporada caliente de las Grandes Ligas finalmente está aquí. Los Cachorros de Chicago Son un equipo al que hay que estar atento en esta temporada baja, ya que su directiva tiene muchas decisiones clave que tomar. Primero, ¿qué pasará con el principal agente libre, Kyle Tucker? Los primeros informes muestran que es posible que los Cachorros no estén en la carrera por el sorteo de Tucker. Otra cosa que Chicago necesita abordar es la rotación titular.

Con las recientes decisiones contractuales que rodean al abridor zurdo Shota Imanaga, si Imanaga no acepta su oferta calificada, se convertirá en agente libre. Durante las últimas temporadas en Grandes LigasHa habido varios intercambios impactantes en la liga que han mejorado el estatus de los contendientes de cara a la próxima temporada. Los nacionales de Washington Se cree que están considerando dejar MacKenzie Gore. ¿Podrían los Cachorros estar interesados ​​en adquirir al abridor zurdo All-Star?

La propuesta de cambio de los Cachorros lleva a MacKenzie Gore a reforzar la rotación de Chicago

Justin Steele se perdió prácticamente toda la temporada 2025 después de la cirugía Tommy John, y eso dejó la rotación de Chicago escasa. Si los Cachorros e Imanaga no están de acuerdo, Chicago podría necesitar una opción de reemplazo. MacKenzie Gore de los Nacionales podría ser esa opción.

En un reciente Artículo de MLBTradeRumors.com, escritor Steve Adams nombra a MacKenzie Gore como el principal candidato comercial de cara a la temporada baja. Un puñado de equipos en la MLB necesitan lanzadores abridores, y Gore es una excelente opción para hacer que casi cualquier rotación sea más profunda:

“Gore, uno de los nombres más buscados en la fecha límite de cambios de 2025, es una ex selección general número 3 del Padres quien pasó varios años como uno de los lanzadores prospectos mejor clasificados, si no el mejor clasificado, en el béisbol. Su desarrollo no fue lo más fluido posible, debido en gran parte a algunos problemas mecánicos que lo retrasaron en sus últimas temporadas en ligas menores”.

Gore tuvo otra temporada de calidad como titular en 2025. En 159,2 entradas, Gore registró una efectividad de 4,17 con 185 ponches. Ahora son temporadas consecutivas de más de 150 entradas, más de 25 aperturas y más de 180 ponches.

¿A qué tendría que renunciar Chicago?

Tendría sentido por qué los Cachorros de Chicago querrían retener a Gore, ya que podría ser visto como un futuro as en los años venideros, pero desde que despidieron a Dave Martínez y Mike Rizzo, hay un líder de la oficina central completamente nuevo en Washington. Esta podría ser la oportunidad del nuevo gerente general Paul Toboni de recargar el sistema agrícola de los Nacionales.

Chicago ha tenido uno de los mejores sistemas agrícolas en la MLB en las últimas temporadas, por lo que podrían darse el lujo de renunciar al jardinero Kevin Alcantara o James Triantos, junto con un jugador como Ben Brown o Jordan Wicks.

La última temporada baja, el Medias Rojas de Boston hizo un gran intercambio por Garrett Crochet y ayudó a impulsarlos a un lugar en los playoffs. Los Cachorros de Chicago buscan competir por un banderín de la Liga Nacional en 2026, y realizar un intercambio como este podría cambiar drásticamente sus posibilidades.

