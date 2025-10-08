¡La idea creativa de las mipymes campeonas de Shopee de ascender de clase hace que Daniel Mananta se ponga de pie y aplauda!

VIVA – Competencia Shopee Campeón de actualizaciones para MIPYMES se emitió oficialmente con los dos primeros episodios que se emitieron el pasado domingo 5 de octubre, presentando de inmediato drama lleno de emoción e historias inspiradoras de actores de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de toda Indonesia. Este evento no es sólo una competencia de productos, sino un gran escenario donde las MIPYMES muestran su creatividad, espíritu de lucha y amor por su patria. Envuelto en historias emotivas, luchas desde cero y grandes sueños en juego, cada episodio es capaz de conmover los corazones de los espectadores y presentar un nuevo matiz en el mundo del entretenimiento, además de potenciar la economía local.

Este evento también presenta un panel de jueces con amplia experiencia empresarial. Está Daniel Mananta, quien es ampliamente conocido como presentador de televisión, pero detrás de escena es un exitoso emprendedor a través de la marca de moda DAMN! I Love Indonesia eleva constantemente el espíritu de amor por el país. La experiencia de Daniel lo convierte en la persona adecuada para evaluar cómo las MIPYMES no sólo tienen buenos productos, sino que también son capaces de elevar la identidad de Indonesia. Mientras tanto, Lizzie Parra, fundadora de BLP Beauty, que ha cambiado con éxito la faz de la industria de la belleza de Indonesia con productos locales innovadores y de calidad, también estuvo presente como juez. La presencia de Lizzie como juez le da a esta competencia su propio color, especialmente para los participantes que operan en el mundo de la belleza y el estilo de vida.

Comienza el primer desafío: Historias de lucha e inspiración de Mipymes Campeones

Cada participante viene con una historia única de lucha, presentando una sorpresa en el escenario Shopee Jagoan MSME Up to Class. En el primer episodio, se pidió a los 20 finalistas principales que presentaran sus negocios, desde puntos de venta únicos (PVU), tecnicismos operativos hasta proyecciones de crecimiento empresarial.

Este episodio muestra la transformación de Baim Alkatiri, un ex artista infantil que ahora tiene éxito a través de la marca de perfumes X-PERFUMERY, en Annisa, familiarmente llamada Anin, con DS Modest, cuyas alfombras de oración y fundas de viaje ganaron récords MURI. No solo eso, también está Micheal de Maritim Bag Indonesia, cuyos productos de bolsos son conocidos en el mundo del bádminton, Angga Pras, un ex alumno de la selección nacional sub-19 que construyó la marca de moda masculina Gloaming, y Fuat, un profesor honorario propietario de Aveka que vende zapatos porque ve las necesidades de sus alumnos, lo que muestra cuán diversos son los orígenes de los campeones de las MIPYME.