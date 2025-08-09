La idea comercial ve a los guardabosques haciendo que el defensa cambie

El Rangers de Nueva York Cambió a K’andre Miller y pudo buscar agregar otro defensa ofensivo para reemplazarlo.

Heavy.com tiene una idea comercial que vería a los Rangers adquirir Bowen Byram del Buffalo Sabres en un movimiento intrigante.

Los Rangers adquieren:

Sabres adquiere:

El acuerdo propuesto sería intrigante que tenga sentido para ambas partes. Los Rangers obtendrían un defensor ofensivo que necesitan, mientras que Buffalo obtiene una selección de segunda ronda y un defensor físico de disparo físico.

Los Rangers agregarían a Byram, quien firmó una extensión de dos años y $ 12.5 millones Con los Sabres esta temporada baja, ya que era RFA. Byram ayudaría a reemplazar el vacío de Miller y le daría a Nueva York a otro defensa ofensivo de mudanza de disco. Byram registrado 7 goles y 31 asistencias por 38 puntos La temporada pasada, pero con los Rangers, su producción ofensiva debería ser más debido a estar en un mejor equipo.

A cambio, los Rangers renunciarían a una selección de segunda ronda, así como a Schneider, que es un gran defensor de disparo derecho. Buffalo quiere ser más difícil de jugar, y él haría exactamente eso por los Sabres. El esta entrando en el último año de su acuerdo de dos años y $ 4.4 millones, pero es una RFA al final del acuerdo. Schneider grabó 6 goles y 15 asistencias para 21 puntos en 80 juegospero es más un defensa de cierre.

Insider cree que Sabers todavía podría comprar Byram

A pesar de que Byram firmó una extensión de dos años, su nombre se ha mantenido en rumores comerciales.

Byram estuvo en conversaciones comerciales este verano, pero terminó firmando una extensión. Sin embargo, el informante de la NHL Jeff Marek de DailyFaceoff cree que la extensión también podría facilitar un intercambio.

«Creo que sí, realmente lo hago. Creo que, de repente, ahora, esa pregunta ha sido respondida … porque creo que hay una sensación internamente de que la línea azul es demasiado joven, y que han pasado demasiado tiempo con demasiados jugadores jóvenes aquí y necesitan algunos veteranos en la cuatro primeros», Marek «, Marek», Marek » dijo en la hoja.

Si Byram está disponible para el comercio, varios equipos de la NHL estarán interesados en él y los Rangers deberían ser uno de ellos.

Los Rangers rehicieron la defensa

Nueva York cambió a Miller y firmó a Vladislav Gavrikov para rehacer su defensa.

Sin embargo, los Rangers no pueden terminar agregando a su línea azul, pero al gerente general a Chris Drury le gusta lo que ve en este momento.

«Comienza en nuestra zona D», Drury dicho Cuando se le preguntó sobre cómo Gavrikov mejorará el equipo. «Tenemos que ser mejores en nuestra zona, tenemos que ser mejores frente a (Igor Shesterkin) y (Jonathan rápido). Para mí, esa es la mentalidad con la que aparece todos los días.

«El tamaño, el alcance, la competitividad, la forma en que defiende y la forma en que puede complementar a su compañero, ya sea que sea (Adam) Fox o cualquier otra de nuestro D Derecho D que tenemos, eso es lo que nos entusiasmó a todos al atacar a este jugador. Encantado de poder poder tenerlo como parte clave de ese Cuerpo D», agregó Drury.

Los Rangers esperan llegar a los playoffs la próxima temporada.