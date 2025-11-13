La idea comercial reúne a Luka Doncic con su ex compañero de equipo de los Mavericks

El Mavericks de Dallas tienen un largo camino por delante.

Les llevará algún tiempo salir del hoyo en el que se encontraba el ex director general. Nico Harrison excavado para ellos, pero el camino a seguir es bastante claro.

Es hora de cortar los lazos con la mayoría de los veteranos en la plantilla y empezar a construir alrededor de la selección general número 1. Cooper Flagg.

Harrison intentó un enfoque de dos líneas de tiempo, complementando su plantel de veteranos con jóvenes, pero no funcionó.

Los Mavericks han tenido un mal comienzo de temporada 2025-26; tienen marca de 3-9 y están en una racha de dos derrotas consecutivas hasta el jueves.

Deberían intentar rescatar el valor que puedan y prepararse para su futuro, que es el desarrollo de Flagg.

La propuesta comercial de los Mavericks envía a Daniel Gafford a los Lakers

En una idea comercial propuesta por primera vez por Bleacher Report’s Zach Buckley, los Dallas Mavericks enviarían centro Daniel Gafford hacia Los Ángeles Lakers.

Mundo desvanecido Siddhant Gupta presentó el comercio de la siguiente manera:

Los Ángeles Lakers reciben: Daniel Gafford

Dallas Mavericks recibe: Gabe Vincent, Dalton Knecht, selección de segunda ronda de 2032

El intercambio proporciona a los Lakers una mejor posición en el centro que Daniel Ayton para Luka Doncic, y les da a los Mavericks algunas mejores piezas para rodear a Flagg.

Dallas actualmente carece de un verdadero armador que pase primero. D’Angelo Russell ha hecho todo lo posible para sustituir a los lesionados Kyrie Irving con resultados mixtos.

Gabe Vicente No es una solución perfecta, pero es mejor que la que tienen ahora.

Dalton Knecht Tampoco es un mal jugador para emprender un vuelo; su habilidad para disparar desde afuera encaja en casi todos los equipos.

El intercambio también permite a los Mavericks concentrarse en dar Dereck animado II más tiempo en la posición central.

Antonio Davis, quien sigue siendo un buen jugador, es probablemente otro veterano que Dallas busca canjear a medida que avanza la temporada, gracias a sus vínculos con Harrison y el canje de Doncic.

La selección de segunda ronda de 2032 también puede usarse como un activo comercial, o posiblemente incluso como una selección que los Mavericks codician de un equipo de Lakers posiblemente sin Doncic dentro de siete años.

¿Los Lakers hacen el trato?

Si bien a los Dallas Mavericks ciertamente les gusta el resultado del intercambio, es igualmente lucrativo para Los Angeles Lakers.

Gafford ha demostrado ser una pareja perfecta con Doncic, como lo demuestra su carrera en las Finales de 2024.

Ayton ha jugado bien durante su corta estancia en los Lakers, pero no es probable que sea una solución a largo plazo en Los Ángeles.

«El juego de Ayton ha tenido altibajos, y no es el tipo de corredor de aro con resorte que funcionaría mejor con Dončić y otros creadores de juego cuesta abajo como James y Austin Reaves». escribió Buckley.

«Sin embargo, Gafford claramente es ese tipo de jugador. Y los Lakers ya saben que puede prosperar con Dončić, ya que los dos comenzaron juntos en el equipo de las Finales 2023-24 de los Dallas Mavericks».

Vincent no ha sido un gran contribuyente para los Lakers desde que firmó como agente libre en 2023 y suele lesionarse.

Los Lakers tienen suficiente profundidad en la defensa tal como están.

En cuanto a Knecht, se suponía que lo enviarían fuera de Los Ángeles la temporada pasada cuando los Lakers y avispones de charlotte acordado en el Marcos Williams intercambio, pero ahora tiene una oportunidad real de brillar en otros lugares junto al fenómeno novato Flagg.

Para ambos equipos, este intercambio ayuda a impulsarlos en la dirección que cada uno quiere ir, y debe considerarse seriamente si no queda rencor por el intercambio de Doncic.