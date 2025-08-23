La idea comercial de Seahawks les mide 8,000 yardas receptor

El viernes surgió un nuevo objetivo comercial potencial cuando se produjo que el Vikingos de Minnesota eran Mirando a seguir su antiguo receptor abierto, veterano Adam Thielen.

«Los vikingos han preguntado sobre el comercio de Panthers WR Adam Thielen, por fuentes de la liga», unMujeres Scha después escribió en Fray, «con WR Jordan Addison sirviendo una suspensión de tres juegos y Jalen Nailor Al lidiar con una lesión en la mano, Thielen podría terminar comenzando la noche de apertura para los vikingos si pueden completar el comercio.

De hecho, los vikingos tienen sentido como un destino comercial para Thielen, dada la suspensión de tres juegos de Jordan Addison, Jalen Nailor y Rondale MooreLas lesiones colectivas y su falta de profundidad más amplia en la posición.

Pero en esta propuesta comercial, el Seattle Seahawks Haga un movimiento para el 13º (!) Vuelto al año, que podría estar buscando jugar en el tercer equipo de su carrera.

Los Seahawks tienen un cuerpo de recepción furtivamente delgado

Los Seahawks firmaron al ex jugador ofensivo del año, Cooper Coup esta temporada baja después de comerciar Dk metcalf hacia Pittsburgh Steelers Para una selección de segunda ronda en el draft de abril, sin embargo, la profundidad detrás de él y la ex selección de la primera ronda eléctrica, Jaxon Smith NJGBApermanece delgado.

Actualmente, novato de la quinta ronda, Tory Horton está ocupando el tercer lugar receptor junto a Copp y Smith Njigba, con los veteranos Marques Valdez Scantling y Jake Bobo A continuación en la tabla de profundidad.

Horton tiene impresionado en la pretemporadaPero nunca ha jugado una sola temporada regular. Y pocos equipos querrán confiar en que los quinto ronda de los novatos sean una parte clave de su ofensiva inicial, a menos que ese novato sea nombrado Puka Nacua.

Scantling ha sido un jugador de rol de amenaza profunda competente en varios delitos en los últimos años, pero puede no estar a la altura de ser un miembro titular de la ofensiva, especialmente en este momento de su carrera.

Por qué un intercambio por Thielen tiene sentido para los Seahawks

Thielen proporciona un par de manos sólidas y experimentadas para Sam Darnold, además de ser uno de los receptores más confiables de la liga en la última década más.

Y a pesar de que comenzaría como WR3, con toda probabilidad, el extenso historial de lesiones de Kupp en las últimas temporadas podría significar que el ex Ram de Los Ángeles podría perder un tiempo significativo, lo que hace que el papel inminente en la ofensiva de Thielen sea cada vez más importante.

Thielen podría ser prescindible después de que el equipo seleccionó al receptor abierto de Arizona, Tetairoa McMillancon la octava selección general en el draft de este año, especialmente porque los Panthers ya tenían compañeros de primera ronda, Xavier Legetteen la lista.

Si Seattle supera a Minnesota por sus servicios, Thielen podría tener mucho sentido como un Seahawk.

Seattle Seahawks recibe: Adam Thielen, 2027 Selección de sexta ronda.

Carolina Panthers recibe: 2026 Pick en quinta ronda, selección de la séptima ronda de 2027