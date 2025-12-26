La idea comercial de Maple Leafs reúne a dos ex Oilers Blueliners

El arce de Toronto hojas están entre la espada y la pared a estas alturas de la temporada. Están desde afuera mirando hacia la carrera por los playoffs de la Conferencia Este. Al mismo tiempo, tienen un club lo suficientemente talentoso como para luchar por un puesto en los playoffs.

Sin embargo, su bajo rendimiento en lo que va de temporada ha provocado todo tipo de conversaciones sobre cambios. Una de las zonas de las que más se habla es la de la línea azul. Los conocedores han mencionado las intenciones de los Maple Leafs de agregando otro defensa que mueve el disco.

Pero, de nuevo, reunir a dos ex compañeros de equipo de los Edmonton Oilers podría solidificar a los blueliners de los Maple Leafs. Los compañeros de equipo en cuestión son Troy Stecher y Brett Kulak.

Stecher fue un reclamo de exención de Maple Leafs a principios de este año. Stecher entró e hizo un gran trabajo estabilizando la parte trasera de Toronto. Mientras tanto, Kulak fue víctima de un juego de números que lo envió al Pingüinos de Pittsburgh como parte del intercambio entre Stuart Skinner y Tristan Jarry.

Como resultado, los Pingüinos han sido objeto de especulaciones sobre el futuro de Kulak. Si Pittsburgh decide trasladar a Kulak, los Maple Leafs podrían ser un destino interesante.

Así es como podría verse este intercambio sugerido:

Las hojas de arce obtienen:

Brett Kulak, D.

Los pingüinos obtienen:

Matías Maccelli, F.

Selección de segunda ronda de 2027

Esta idea comercial ve a los Maple Leafs enviar al asediado delantero Matias Maccelli a Pittsburgh. Los Penguins podrían permitirse el lujo de asumir su impacto en el tope salarial. Además, es lo suficientemente joven como para encontrar un nicho en Pittsburgh en el futuro.

El verdadero premio para los Penguins es la selección de segunda ronda. Teniendo en cuenta que los Maple Leafs pueden tener una tendencia a la baja, la selección podría terminar siendo más alta de lo esperado.

Cómo encaja Kulak en la alineación de Maple Leafs

Kulak no es exactamente el defensa que mueve el disco que los rumores comerciales de Maple Leafs plantean. Sin embargo, es un defensor defensivo sólido que podría anclar el tercer par de los Leafs con su ex compañero de equipo en Edmonton, Troy Stecher.

Una pareja Stecher-Kulak podría eliminar muchos dolores de cabeza para Craig Berube. Lo más importante es que Kulak es un jugador tipo Berube. Es duro y no cometerá ningún error tonto con el disco.

Potencialmente, Berube podría emparejar a Kulak con el destacado blueliner Morgan Rielly. Rielly ha prosperado con socios defensivos sólidos en el pasado. Me vienen a la mente Luke Schenn y Ron Hainsey. La versión más reciente del binomio Schenn-Rielly arrojó buenos resultados hace un par de temporadas.

Por lo tanto, Kulak podría tener alguna utilidad definitiva con los Maple Leafs.

Toronto podría mantener a Kulak más allá de esta temporada

Kulak será UFA el próximo verano. Pero su tope salarial de 2,75 millones de dólares no será prohibitivo para Toronto. Incluso si obtiene un ligero aumento, el aumento en el tope salarial permitiría a los Maple Leafs mantener a Kulak más allá de esta temporada.

Además, Kulak cumplirá 32 años en enero. Entonces, ciertamente podría quedar algo de banda de rodadura en sus neumáticos. El veterano blueliner podría permanecer en Toronto otras tres o cuatro temporadas. Teniendo en cuenta la posible rotación de la plantilla de los Maple Leafs, tener un blueliner confiable como Kulak podría ser una opción decente en el futuro.