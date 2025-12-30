La idea comercial de Maple Leafs brinda a los petroleros un nuevo comienzo

El arce de Toronto hojas podría estar buscando capitalizar un desarrollo interesante en Edmonton. Esta semana, han surgido informes sobre el posible interés de los Oilers en mover al extremo. Andres Mangiapane.

En particular, Elliotte Friedman analizó la idea en su Podcast de 32 pensamientos el lunes. Friedman explicó por qué Engrasadores y Mangapiane podría estar considerando la posibilidad de un intercambio para darle al jugador de 29 años un nuevo comienzo en otro lugar.

Mangiapane, nativo de Toronto, naturalmente saltó a la cima de la charla comercial de los Maple Leafs. Tendría sentido para los Leafs sobre el papel. Es un extremo anotador que podría añadir profundidad a los seis centrales.

Entonces, ¿por qué no explorar cómo podría ser una operación? He aquí un vistazo a un posible intercambio entre Maple Leafs y Oilers que involucra a Mangiapane:

Las hojas de arce obtienen:

Andrés Mangiapane, F.

Selección de sexta ronda de 2026

Los engrasadores obtienen:

Calle Jarnkrok, F.

Simón Benoit, D.

Los Maple Leafs consiguen a Mangianpane, un ex goleador de 35 goles que no ha estado a la altura de ese nivel desde entonces. Aún así, ha sido un extremo constante con entre 15 y 18 goles a lo largo de su carrera. Jugando junto a, digamos, John Tavares o Nic Roy, Mangiapane reavivaría su toque goleador. Los Leafs también obtienen una sexta ronda como agradecimiento por asumir el golpe máximo de Mangiapane.

En este intercambio, los Maple Leafs se libran del golpe de Calle Jarnkrok. Tiene una cláusula de no cambio de 10 equipos. Pero uno tendría que pensar que estaría de acuerdo con ir a los Oilers. Los Leafs también mueven a Simon Benoit, quien aparentemente se ha caído de la tabla de profundidad. Edmonton también podría utilizar a Benoit después de perder a Brett Kulak en el intercambio de Stuart Skinner.

Maple Leafs se arriesga un poco con Mangiapane

La mayor apuesta con Mangiapane es su tope salarial. En 3,6 millones de dólares para el resto de esta temporada y la próximalos Maple Leafs estarían tirando los dados sobre él. Sería una presencia ofensiva entre los seis centrales. Si puede encontrar un ritmo, Mangiapane podría apoyar un ataque ofensivo a veces inactivo.

Si continúa deslizándose como lo ha hecho en Edmonton, los Leafs podrían verse cargados con un activo intransferible. Aun así, habría que pensar que los Maple Leafs le darían a Mangiapane la oportunidad de tener éxito. Vio algo de tiempo de juego con Connor McDavid en Edmonton esta temporada. Por lo tanto, puede que no sea exagerado pensar que Toronto podría darle una oportunidad con Auston Matthews.

Leafs podría hacer de este intercambio un intercambio 1 por 1

Otro enfoque para este intercambio podría ser un intercambio 1 por 1 que involucre a Matías Maccelli. Maccelli también ha atravesado tiempos difíciles en Toronto. Pero últimamente ha mejorado su juego. Ha marcado un gol y tres asistencias en sus últimos cinco partidos.

Por lo tanto, trasladar a Maccelli ahora mismo podría no ser la idea más inteligente. Para los Oilers, además, el impacto salarial de Maccelli es casi idéntico al de Mangiapane. Es por eso que Edmonton puede resistirse a la idea de aceptar el contrato de Maccelli.

Un intercambio de Maccelli por Mangiapane puede ser la ruta más probable para ambos clubes. Las matemáticas funcionan mucho más fácilmente para los lados. Además, la medida sería una forma de darles a ambos jugadores un nuevo comienzo.

Pero desde la perspectiva de los Maple Leafs, deshacerse de Jarnkrok y traer a Mangiapane podría ser el mejor movimiento a largo plazo.