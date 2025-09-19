La idea comercial de los vaqueros aterriza la estrella de los delfines para reemplazar a Micah Parsons

Después de la Dallas Cowboys decidió intercambiar micah parsons al Packers de Green BayHabía muchas preguntas sobre cómo se verían saliendo del borde. Desafortunadamente para los Cowboys, el Grupo de Rushing Edge no ha sido excelente durante las primeras dos semanas de la temporada.

Para mejorar en esa área, podría haber múltiples jugadores para seguir. Que incluye a Jaelan Phillips del Miami Dolphinsa quien el informe Kristopher Knox de Bleacher propuso recientemente una idea comercial intrigante para conseguirlo. También agregó que Phillips probablemente tiene un valor comercial de selección de cuarta ronda 2026.

«Las cosas continúan pareciendo sombrías para los Miami Dolphins en 2025. Mientras que Miami no se sorprendió por segunda semana consecutiva, no pueden sentirse bien por una derrota en casa ante la reconstrucción de los Patriotas de Nueva Inglaterra …

«El inminente agente libre de 2026 Jaelan Phillips es solo una de las posibles chips comerciales que los Dolphins podrían buscar cobrar en efectivo antes de la fecha límite de intercambio. Aunque las lesiones han limitado al jugador de 26 años en los últimos años, Phillips registró 22 capturas durante sus primeras tres temporadas». El escribió.

Si los Cowboys pudieran conseguir un jugador del calibre de Phillips, a pesar de las preocupaciones de lesiones, deberían verlo como una victoria. Su mejor temporada llegó en 2021, cuando publicó 8.5 capturas y 42 tacleadas combinadas. También impresionó en 2022, terminando con 61 tacleadas y siete capturas.

Jadeveon Clowney listo para contribuir a la defensa de Dallas

Buscando formas de mejorar, los Dallas Cowboys firmaron a Jadeveon Clowney a principios de semana. Clowney está llegando a la edad y podría no ser el jugador que alguna vez fue, pero sigue siendo una camioneta decente en esta etapa.

El Clowney de 32 años viene de una temporada para el Panteras de Carolina donde publicó 5.5 capturas y 46 tacleadas.

Todavía cree que tiene mucho que dar a los Cowboys, señalando que ama la secundaria y la adición de Kenny Clark. Él piensa que necesitaban ayuda en el borde, y está allí para proporcionar eso.

«Me gusta la secundaria. Me gusta que tengan a Kenny Clark por el interior. Solo necesitaban algunos corredores de borde y siento que puedo salir aquí y ayudar a esta defensa». Dijopor nación SB.

¿Cuánto puede contar Dallas? Jadeveon Clowney

La única pregunta para Clowney y los Dallas Cowboys es cuánto puede jugar. Al examinar la situación, el sitio web oficial de los Cowboys señaló que podría no ser un jugador que pueda jugar más de 40 instantáneas en un solo juego.

«En absoluto. En todo caso, tener un veterano como ese en la habitación probablemente ayudará más de lo que dolerá porque el grupo en general es muy joven. Dante Fowler es el único otro veterano que está allí en este momento, así que no creo que tener otra voz experimentada sea algo que duele en absoluto.

«También debes considerar cuánto de un Clowney de carga de trabajo llegará a esta etapa de su carrera. Puede que no tenga 30-40 un tipo de jugador de juego y puede ser utilizado situacionalmente. Si ese es el caso, entonces todos ganan, con los Cowboys obteniendo una presencia veterana en el extremo defensivo y sus jugadores jóvenes en la posición aún obteniendo valiosos representantes», «,», » Tommy se está tirando escribió.

Dependiendo de cómo se ve Phillips en cuanto a lesiones en las próximas semanas, también existe la posibilidad de que pueda ser limitado. Sin embargo, dado que se ve sano durante las primeras dos semanas de la temporada después de una lesión en Aquiles el año pasado, hay razones para creer que los Cowboys estarían en un lugar decente si pudieran conseguirlo.

Tener Clowney y Phillips serían a grandes adiciones después de perder posiblemente el mejor corredor de borde en la NFL.