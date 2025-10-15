La idea comercial de los Mavericks consigue que el ex MVP se reúna con Kyrie Irving y Anthony Davis

El Mavericks de Dallas Se encuentran en una de las posiciones más envidiables de la NBA en este momento.

Sí, ya no tienen a su ex superestrella trascendente, Luka Doncic, pero la plantilla está repleta de talentos probados y con calibre de campeonato.

Kyrie Irving, Antonio Davis liderar el camino con el apoyo de Klay Thompson, Derek animado II, y Daniel Gafford.

Sin mencionar que tienen al último prospecto generacional del baloncesto, la primera selección general. Cooper Flagg.

El quid de la cuestión es que este equipo está listo para ganar un campeonato ahora, y si bien Irving tendrá que recuperarse de su desgarro del ligamento anterior cruzado para hacer realidad ese sueño, no está descartado que Dallas pueda competir este año.

Pero si los Mavericks quieren hacer una carrera segura en una Conferencia Oeste cargada, hay un jugador que podría marcar la diferencia en Dallas.

La propuesta comercial de los Mavericks consigue a LeBron James de los Lakers

En una idea comercial propuesta inicialmente por Greg Swartz de Bleacher Report, los Dallas Mavericks reforzarían sus probabilidades de campeonato adquiriendo Lakers de Los Ángeles superestrella lebron james, reuniéndolo con Irving y Davis.

Dallas Mavericks recibe: LeBron James

Los Angeles Lakers reciben: Klay Thompson, Daniel Gafford, Caleb Martín y el mariscal nazi

«Si LeBron James se cansa de ser la opción número 2 con Los Angeles Lakers, terminar su carrera con los Dallas Mavericks es una opción intrigante». escribió Swartz.

«Sabemos muy bien que estas directivas pueden negociar entre bastidores. Si James está buscando un nuevo hogar, los Mavericks deberían estar extremadamente interesados ​​en reunir al cuatro veces Jugador Más Valioso con Irving y Davis».

Si bien los Mavericks ciertamente renunciarían a mucha profundidad para adquirir a un James de 40 años, tienen jugadores que pueden ocupar cada lugar.

Sin Gafford, Lively II se convierte en el centro suplente detrás de Davis.

Thompson se marcha, pero Dallas tiene D’Angelo Russell y cristian max para llenar los minutos de guardia.

Otro aspecto positivo: Dallas ni siquiera tiene que ceder capital de draft para impulsar el acuerdo, lo que lo convierte en un intercambio puro de jugador por jugador.

¿Los Lakers cambiarían a LeBron?

Si bien en la superficie el acuerdo parece un éxito total para los Dallas Mavericks, ¿considerarían Los Angeles Lakers trasladar a James?

Para el paquete correcto, parece que la respuesta es sí, ya que James está entrando en el último año de su contrato y está listo para llegar a la agencia libre el próximo verano.

Por supuesto, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga también tiene una cláusula de no intercambio, pero considerando que se dirigiría a una situación en la que ganaría ahora, es seguro decir que aprobaría el acuerdo.

Debido a que se reuniría con sus ex compañeros de equipo ganadores de campeonatos, Irving y Davis, LeBron se sentiría cómodo terminando su carrera de baloncesto en Dallas.

Pero ¿qué pasa con los propios Lakers? ¿Estarían abiertos a un regreso de jugadores de rol para su estrella de 40 años?

Siddhant Gupta de Fadeaway World cree que sí, considerando cómo los Lakers han tratado a James en lo que va del verano.

«Cambiar a LeBron James sería un paso significativo en nombre de los Lakers. Sin embargo, teniendo en cuenta los informes recientes sobre su decisión de rechazar las demandas de James de una extensión, no estaría fuera de discusión. Los Púrpura y Oro parecen haber abrazado la era de Luka Doncic». escribió Gupta.

«En este sentido, un posible intercambio que involucre a James, aunque sin duda impactante, aún tendría algún beneficio al precio correcto. La propuesta comercial de Swartz presenta algunos activos interesantes, con jugadores como Klay Thompson, Daniel Gafford, Caleb Martin y Naji Marshall. Cada uno de estos veteranos tiene ventajas y experiencia jugando junto a Doncic».

Al final del día, esta propuesta comercial le da a cada parte algo que quiere.

Los Mavericks aumentan sus probabilidades de ganar un campeonato esta temporada, los Lakers consiguen contribuyentes clave para ayudar a Doncic a liderar a Los Ángeles y James entra en una nueva situación en la que está en posición de ganar un campeonato.