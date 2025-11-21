La idea comercial de los Celtics hace que Boston consiga un tres veces All-Star

El celtas de boston Llevan un mes de campaña y están atravesando un año sabático sin Jayson Tatumpero el calendario ahora se acerca al momento en que los equipos comienzan a remodelar sus plantillas. Una vez que una gran parte de la liga sea elegible para cambios el 15 de diciembre, se espera que Boston participe en las discusiones más de lo habitual.

Matt Moore de Fanside describió recientemente a los Celtics como “uno de los equipos más oportunistas” de cara a la temporada de cambios, y señaló que continúan sondeando la liga en busca de posibilidades incluso mientras operan bajo restricciones financieras más estrictas.

Ese marco refleja la situación actual de los Celtics. después de mudarse Kristaps Porzingis y Jrue vacaciones este verano para sumergirse bajo el segundo delantal, Boston ahora tiene solo un puesto salarial significativo a mitad de temporada: Anfernee Simons y su contrato de veintisiete millones de dólares que expira.

Y basándose en su primera racha en verde, Simons puede ser tan importante para la flexibilidad comercial de Boston como lo es para la rotación nocturna.

Los Celtics siguen intentando desbloquear el papel de Simons

Simons vino desde el Portland Trail Blazers con la reputación de un anotador explosivo que podría aliviar la carga sobre Jaylen Brown y Derrick Blanco. Durante el primer mes, los máximos han sido impresionantes y los mínimos han sido difíciles de superar.

Él es promediando 13,9 puntos mientras disparaba un 40,5 por ciento desde el campo y casi un 40 por ciento desde lo profundo. La producción se produce a rachas, pero el impacto no ha sido consistente. Sus 25 puntos en la primera mitad contra el magia de orlando demostró lo dinámico que puede ser. Su salida de 12 minutos en la victoria sobre el Clippers de Los Ángeles demostró lo rápido que puede salirse de la rotación cuando el ritmo no está ahí.

Boston ha tratado de reducir su carga con el balón. Ha sido eficaz como amenaza de atrapar y disparar, liderando a los Celtics en eficiencia en esas miradas. También ha habido destellos de juego alentador. Pero todavía hay noches en las que la pelota se pega, los espacios cambian y se destacan sus limitaciones defensivas.

Aquí es donde la discusión sobre Simons pasa directamente a la lógica de la temporada de cambios de Boston.

La estructura comercial de los Celtics gira en torno al contrato de Simons

Boston se sitúa unos cuatro millones por encima de la primera plataforma y doce millones por encima del impuesto. Si los Celtics quieren flexibilidad financiera o espacio para agregar una pieza de rotación sin provocar sanciones más severas, el contrato que expira de Simons se convierte en su mecanismo más limpio.

Es casi seguro que un intercambio que lo involucre tendría una motivación financiera. Estaría diseñado para ajustar la plantilla en torno a los márgenes en lugar de buscar un acuerdo exitoso. Su objetivo sería mejorar el equilibrio, el control de costes y el ajuste manteniendo intacto el núcleo.

Ese marco es en gran parte el motivo por el que están surgiendo conceptos creativos de varios equipos.

El ejemplo de tres equipos que muestra el camino de Boston

En un reciente “¿Qué tal los Celtics?«Episodio, una estructura teórica que involucra a los Celtics, Reyes de Sacramento y se propuso Clippers. No fue una predicción. Fue una ilustración de cómo Boston puede operar con Simons como su principal salario móvil.

La idea era así:

Los Celtics reciben:

• Bogdan Bogdanovic

• Bradley Beal

Los Clippers reciben:

• Zach LaVine

Los reyes reciben:

• Anfernee Simons

• Juan Collins

Para Boston, la estructura reduciría los compromisos salariales en aproximadamente seis millones de dólares, aliviaría las preocupaciones sobre el delantal y traería a un par de veteranos sin sacrificar activos importantes del draft. Para Sacramento, dos contratos que vencen crearían una oportunidad de reinicio temprano. Para los Clippers, LaVine representaría un cambio anotador sin costarles más selecciones.

Los detalles son menos importantes que lo que revela el ejercicio: si los Celtics actúan, lo más probable es que sea a través de Simons, y muy probablemente estará en el nivel medio del mercado comercial en lugar de en el superior.

Es posible que los Celtics ya tengan el enfoque adecuado a corto plazo con Simons

Hasta que la oficina principal tome una decisión, Joe Mazzulla parece haberse decidido por una estrategia sencilla y clara. Simons consigue los primeros minutos. Si la ofensiva fluye y el tiro está ahí, los minutos se amplían. Si no es así, Boston cierra con alineaciones que priorizan la defensa, el pase y la continuidad.

Simons todavía puede hacer cambios con su anotación, pero Boston no puede sacrificar la estructura en las noches en las que el ritmo está fuera de lugar. Este enfoque protege la identidad del equipo y al mismo tiempo le brinda oportunidades de impactar el juego.

Palabra final

Los Celtics se encuentran en una posición flexible, algo que rara vez estuvieron en temporadas anteriores. Tienen una plantilla sólida, un importante contrato vencido y la capacidad de permanecer activos cuando se abre la ventana de cambios.

Simons podría lograr un papel estable y confiable. También podría convertirse en la pieza que ayude a los Celtics a remodelar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

De cualquier manera, Boston será un equipo a seguir a medida que se acerca el 15 de diciembre.