La idea comercial de la NBA ve a los Lakers completar el éxito de taquilla con el rival

Después de la Cohetes de Houston Se les dio un golpe a sus esperanzas finales, es seguro decir que el equipo está en modo Scramble. Inicialmente visto como el tercer mejor equipo en la Conferencia Oeste, perdiendo Fred Vanvleet ha causado el Los Angeles Lakers, Tijeras, Minnesota Timberwolvesy San Antonio Spurs Para encontrar alguna esperanza de que puedan organizar una serie de playoffs.

Los Lakers, con LeBron James, Luka Doncicy Austin Reaves Liderando el camino, son los primeros favoritos para terminar tercero en Occidente por segundo año consecutivo.

Con James y Reaves tanto en un año de contrato como Doncic ya cementado como la cara de la franquicia, los tres jugadores están se espera que sean las mejores versiones de sí mismas. Sin embargo, las cosas podrían ir al sur en Hollywood.

El peor de los casos para Austin Reaves reveló

Se espera que Reaves, que solo es un año mayor que Doncic, firme un contrato lucrativo el próximo verano en el estadio de $ 30 o $ 35 millones por año. Sin embargo, con muchos manejadores de pelota en la alineación inicial, Reaves podría ser degradado a la segunda unidad, y con James todavía en la ciudad, los Lakers podrían no estar dispuestos a comprometerse completamente con él como una segunda opción.

«¿Qué pasa si las cosas salen muy mal esta temporada? ¿Austin reave con los Lakers? preguntó Zach Lowe en Episodio del 23 de septiembre del podcast Bill Simmons. «¿Qué pasa si es como, ‘Oh, me pidiste que saliera de la banca’? Las conversaciones de extensión, ya sabes, realmente no podían comenzar porque no podías ofrecerme lo suficiente. Pero no estoy seguro, ‘¿Realmente me valoras lo suficiente en un mundo de Luka? LeBron todavía está aquí. ¿Se está retirando? Si se está retirando, ¿es eso bueno para mi futuro en Los Ángeles? Solo digo Como, hay un mundo en el que va «.

Ahora, Reaves mejoró la temporada pasada jugando junto con Doncic y James, por lo que no hay razón para pensar que dará un paso atrás, a menos que los Lakers le pidan que juegue un papel reducido.

Reaves promedió 19.1 puntos y 6.1 asistencias por juego con un 36.4% de disparos desde Deep antes de que Doncic hiciera el debut de sus Lakers la temporada pasada. Después de que llegó Doncic, los promedios de Reaves mejoraron a 21.9 puntos, y su tiroteo subió al 39.6% desde el rango de 3 puntos en los últimos 28 juegos. Sin embargo, si LA deja en claro que lo valoran como jugador de banco, las conversaciones de extensión podrían detenerse.

Austin Reaves podría cambiarse a cohetes

Cuando Lowe expresó sus preocupaciones sobre Reaves, lo estaba haciendo bajo el tema de las «Opciones comerciales de Houston Rockets». Con VanVleet con una ACL desgarrada, los cohetes necesitan Reed Sheppard para dar un paso adelante o Necesito lograr un intercambio.

Como Lowe señaló, los Lakers no entretenen al comercio a menos que las cosas «vayan muy mal», aunque es una posibilidad.

Reaves ganará $ 13.9 millones esta temporada y presumiblemente rechazará su opción el próximo verano, y los Rockets, si lo negocian, podrían ofrecerle un nuevo contrato dentro del valor de mercado esperado, especialmente si los Lakers llevan a Vanvleet para emparejar con Doncic en el futuro.

En un esfuerzo desesperado por capitalizar el pico de Doncic, los Lakers de Los Ángeles podrían lograr un éxito de taquilla, especialmente si su rotación actual no parece sostenible a largo plazo.