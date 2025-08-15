La idea comercial canadiense podría llenar el agujero con el ex goleador de 40 goles

No es ningún secreto que el Montreal Los canadienses están para completar sus seis primeros en esta temporada baja. La charla predominante ha vinculado los Habs con un centro de segunda línea. Pero dada la ausencia de uno disponible en la agencia libre o en el comercio, el club está dispuesto a conformarse con un extremo anotador.

Ese enfoque podría abrir varias opciones para que los canadienses agregen un sólido hacia el futuro con la puntuación de objetivos. Un jugador que viene a la mente es el delantero de los depredadores de Nashville Jonathan Marchessault.

Marchessault firmó con los Predators la última temporada baja después de anotar 41 goles con el Vegas Golden Knights en 2023-24. Sin embargo, Marchessault tuvo una temporada inferior el año pasado, anotando solo 21 para los Preds. Como tal, la especulación comercial ha aumentado en torno al extremo de 34 años.

Quizás un cambio de escenario podría ser lo que Marchessault necesita para volver a la pista. Entonces, un oficio a los Montreal Canadiens podría ser justo lo que necesita.

Aquí hay un vistazo a cómo podría verse el comercio:

Los canadienses obtienen:

Jonathan Marchessault, F

Selección 2026 de segunda ronda

Los depredadores obtienen:

Selección 2026 de segunda ronda

2026 selección de cuarta ronda

En esta propuesta comercial, los Canadiens enviarían dos selecciones de draft para Marchessault dada la renuencia del equipo a las perspectivas comerciales o los jugadores de la lista actuales. Teniendo en cuenta que los canadienses podrían moverse El contrato de Carey Price a LTIREl equipo tendría suficiente espacio en el tope para agregar Marchessault sin sobrevivir el techo.

Los canadienses le hacen a los depredadores un favor quitándose a Marchessault de las manos

Los canadienses estarían haciendo un favor a los depredadores al sacar el contrato de Jonathan Marchessault de sus manos.

Marchessault’s Hit de $ 5.5 millones Durante las próximas cuatro temporadas es un albatros para ellos en este momento. Si los depredadores se toman en serio la reconstrucción, querrán salir de debajo de ese golpe de tope.

Por lo tanto, los depredadores podrían estar dispuestos a dejar que Marchessault vaya a un par de selecciones de draft. Por supuesto, el precio podría cambiar si hay retención salarial involucrado. Sin embargo, ese no parece ser el caso en este momento.

Cómo Marchessault encaja en la alineación de los Habs

Mientras tanto, Marchessault podría ser una apuesta calculada para los Canadiens. De acuerdo a Enfrentamiento diarioLa segunda línea de los Habs presenta a Kirby Dach en el medio con la sensación de novato Ivan Demidov y Zack Bolduc en las alas. Marchessault sería una actualización sólida sobre Bolduc. Es un goleador probado que podría regresar a su antiguo yo de 40 goles.

Además, los canadienses podrían tener signos de interrogación con respecto a las lesiones. Patrik Laine perdió el tiempo la temporada pasada con una variedad de lesiones. El estado de Dach también está en duda para esta próxima temporada.

Como tal, Marchessault proporciona profundidad. Los canadienses necesitarán toda la profundidad que puedan obtener, especialmente si Laine cae en algún momento en esta próxima temporada.

El riesgo, naturalmente, es que Marchessault no funciona. Pero incluso si los Habs obtienen otra temporada de 20 goles de Marchessault, Cap golpeó a Cap, todavía es más de lo que podrían esperar de otros jugadores en la alineación.

En última instancia, agregar Jonathan Marchessault es un riesgo calculado que los canadienses deben estar dispuestos a explorar. Si se presenta la oportunidad, los Habs deberían al menos patear los neumáticos en el veterano delantero.