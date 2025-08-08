Yakarta, Viva – Ministerio de religión (Ministerio de Religión) ganó el premio de las instituciones gubernamentales populares del premio 2025 de La iconomía. El premio se presentó en la cima de la Cumbre de Relaciones Públicas de Indonesia 2025 con el tema de colaboración para la reputación en el Auditorio del Ministerio de Turismo, Yakarta, viernes (8/8/2025).

El premio fue recibido por el personal especial del Ministro de Religión, Gugun Gumilar, quien estaba presente en representación del Ministro de Religión Nasaruddin Umar. «Gracias al comité por dar confianza al Ministerio de Religión», dijo Gugun en su declaración recibida por Viva.



La icononomía lleva al Ministerio de Religión como una agencia gubernamental popular 2025

Gugun dijo que el Ministerio de Religión se comprometió a apoyar el programa del presidente Prabowo que proporciona espacio para las buenas innovaciones y el progreso de la gobernanza. Llamó a este premio como un mandato del pueblo de Indonesia. «Gracias por el apoyo de toda la comunidad y la burocracia de Aceh a Papua», agregó.

También expresó su agradecimiento al liderazgo y a todos los niveles del Ministerio de Religión que se consideró que hicieron un cambio fundamental de burocracia.

Según los datos de la iconomía, este premio se otorgó a través de una encuesta de 10 mil encuestados divididos en seis a siete grupos. Cada grupo solo evalúa 30 marcas para mantener la comodidad y la precisión, con un nivel de confianza del 95% y el margen de error ± 1%.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar liberó a los peregrinos indonesios al país

Además de este premio, el Ministro de Religión Nasaruddin Umar también fue nombrado Ministro con la segunda mejor actuación de acuerdo con la Encuesta Nacional de Identificación de Habla Young.

En la encuesta publicada el 3 de agosto de 2025, el Ministro de Religión ganó un puntaje de 50.98%, bajo el Ministro de Educación y Centro que ganó 68.29%. Esta encuesta se realizó del 1 al 30 de junio de 2025 de la generación más joven con respecto a su visión del desarrollo de la política gubernamental del presidente Prabowo.