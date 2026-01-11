La IA se pone en modo tía







Están inundando los vídeos generados por IA de personajes mayores que expresan arrepentimiento por no haberse casado y prestando atención a los consejos de sus padres. redes sociales plataformas como Douyin y Weibo en China, ya que el país enfrenta una disminución interanual del 20,5 por ciento en el número de matrimonios registrados.

En un vídeo, el protagonista, de 58 años, yace solo en una cama de hospital. Se muestra a otros pacientes a su alrededor siendo atendidos por sus familiares. Otra muestra a una mujer de 56 años que lamenta su decisión de permanecer soltera y sin hijos. A pesar de estar etiquetados explícitamente como «generados por IA», estos videos continúan volviéndose virales.

Los vídeos muestran a personas de edad avanzada, lamentando la decisión de permanecer solteras. FOTO/ODDITYCENTRAL

Estos videos son criticados por profundizar las divisiones sociales entre personas casadas y solteras. Los padres, sin embargo, redoblan sus esfuerzos e insisten en llevar a cabo lo que describen como un «asedio cibernético» para casar a sus hijos.

Los comentarios debajo de estos clips van desde «Necesitamos más videos de este tipo. Veamos quién sigue insistiendo en permanecer soltero» y «Todos, difundan estos clips y dejen que estos jóvenes los vean», hasta «Es bastante gracioso que usaran AIporque no pudieron encontrar una persona real para llorar e instar a la gente a casarse”.

Los jóvenes han respondido en general de manera negativa y la mayoría encuentra esta tendencia hilarante. Dicen que esta tendencia hará que los solteros se sientan frustrados y no se casen por despecho.

Un asunto vaporoso

FOTO/ODDITYCENTRAL

Un italiano de 42 años presentó una demanda después de que su esposa lo descubriera con otra mujer en un video de TikTok publicado en un restaurante. Anteriormente, el hombre le había dicho a su esposa que estaba asistiendo a una reunión de negocios. Al percatarse de la infidelidad pública de su marido, la mujer lo echó de la casa y acabó con ella. relación consigo. El hombre, tras enterarse de que el restaurante reveló su aventura, afirmó que se había vulnerado su derecho a la privacidad. Está representado por Codacons, una asociación italiana de protección al consumidor, que afirma que el restaurante se equivoca al filmar contenidos sin el consentimiento del consumidor.

¿Paranta de cocaína?

FOTO/ISTOCK

una mujer en el Estados Unidos licua su comida y la inhala con una pajita, afirmando que es mejor que comerla de la forma tradicional. Según se informa, comenzó este hábito hace cinco años después de que la desafiaran a esnifar una bebida con sabor. Después de que los médicos le advirtieran de los riesgos relacionados, ella dice que lo ha «reducido».

Fortunas que cuestan un teléfono

Un adivino en Tailandia fue arrestado después de robar el teléfono de una mujer para confirmar sus predicciones para ella. La adivina había afirmado que perdería un objeto valioso. Más tarde se dio cuenta de que faltaba su teléfono y lo encontró con él dentro de una caja. ¡Qué desgracia!

