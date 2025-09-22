La IA se llama el potencial para ser una droga de agotamiento, pero también ‘veneno’ en la oficina, ¿cómo es que?

Yakarta, Viva – El agotamiento ahora es un problema grave en varias industrias. Esta condición se caracteriza por una fatiga prolongada, pérdida de apego emocional al trabajo, a una capacidad disminuida para completar las tareas.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el agotamiento como un fenómeno laboral (fenómeno ocupacional) que tiene un impacto en la salud mental y el rendimiento empleado. Es decir, este no es solo un problema personal, el agotamiento también causa grandes pérdidas para el negocio.

Según el estudio de 2025 de The American Journal of Preventive MedicinE, el agotamiento cuesta entre US $ 4,000 a US $ 21,000 por empleado cada año, o equivalente a Rp65.6 millones a RP344.4 millones por persona. Para una compañía promedio en los EE. UU. Con 1,000 empleados, la pérdida puede alcanzar US $ 5 millones por año, o alrededor de Rp82 mil millones.

A medida que se desarrolla la tecnología, la inteligencia artificial (AI) Ahora comenzó a usarse para luchar contra el agotamiento. Muchas compañías usan herramientas como ChatGPT o Copilot para automatizar tareas repetidas, resumir la información y ayudar a hacer contenido y gestión del proyecto.



Ilustración de gestión de datos / inteligencia artificial (AI).

Caroline Stokes, experta en liderazgo y escritor, evaluó que el potencial de la IA es muy grande. «ChatGPT puede ser un compañero de pensamiento extraordinario. Esto no es solo un aumento en las habilidades, esto es una reinvención. Si la gente quiere hacer el trabajo, esta puede ser la mayor oportunidad en nuestros días», dijo citado por CNBC, lunes 22 de septiembre de 2025.

Los datos globales de la Universidad de Melbourne y KPMG International muestran que el 58% de los empleados en 47 países han usado IA intencionalmente en el trabajo, con un tercer uso cada semana o incluso todos los días.

Luego, la Encuesta de Inteligencia en el lugar de trabajo de 2.500 empleados y líderes de TI descubrió que muchos trabajadores aún perdieron 2.6 horas por día o alrededor de 13 horas por semana, o un tercio de las horas de trabajo promedio, para tareas que realmente pueden ser manejadas por IA.

«La IA puede ser un gran asistente para facilitar la carga cognitiva de las tareas que han sido pesadas», dijo la directora de Headspace, Dr. Jenna Glover.

Según la encuesta de febrero de 2025 de 200 profesionales de TI, los lugares de trabajo que usan IA ven una disminución en la fatiga emocional en un 25%. El sistema de IA incluso puede detectar el 30% de los participantes que corren el riesgo de agotamiento en función de las horas de trabajo y la baja participación, por lo que la estrategia de intervención se puede llevar a cabo anteriormente.

«La IA puede reducir el estrés dando aliento personal, que van desde sugerir un breve descanso para volver a considerar la carga de trabajo en el equipo», dijo Francis Hellyer, CEO de Tickadoo.

Glover agregó, la IA puede ayudar a monitorear el equilibrio laboral, dar advertencias cuando la carga comienza a estar desequilibrada, para proporcionar una breve encuesta para comentarios rápidos.

Algunas compañías han comenzado a usar IA para la salud mental. HeadSpace, por ejemplo, lanzó el asistente de IA llamado Ebb a 2,000 empresas, para ayudar a lidiar con el estrés laboral, los hábitos y la gestión de la ansiedad.

Sin embargo, a pesar de prometedor, varios expertos advirtieron que AI también podría empeorar el agotamiento. La encuesta cuántica del lugar de trabajo de más de 700,000 personas en 8,000 organizaciones muestra que el 45% de los trabajadores en los EE. UU. Que a menudo usan IA tienen más probabilidades de experimentar un alto agotamiento.

Luego, el 38% de los usuarios que rara vez usan, también se informa que han experimentado lo mismo. Luego, el 35% del no usuario también se ve afectado.

Relacionado con esto, Stokes recordó, usar IA todo el día puede sentirse como «pasar nueve horas en el gimnasio», por lo que aún requiere descanso y recuperación.

También reveló que actualmente la alfabetización de IA sigue siendo un desafío. Porque no todos los empleados saben cómo usar esta herramienta de manera efectiva. En otras palabras, la IA puede ser una espada de dos filo: capaz de reducir el agotamiento mientras potencialmente empeora si no se usa sabiamente.