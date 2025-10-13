La IA revela que los vientos marcianos pueden alcanzar velocidades de hasta 160 kmph







Los vientos y los remolinos de polvo en Marte pueden alcanzar velocidades de hasta 160 kmph, mucho más rápido de lo que los científicos alguna vez creyeron. Un equipo de investigación internacional, dirigido por la Universidad de Berna, Suiza, utilizó aprendizaje automático avanzado para analizar imágenes capturadas por la cámara bernesa Mars CaSSIS y el estéreo HRSC. cámara.

Los hallazgos proporcionan datos valiosos que ayudarán a los investigadores a comprender mejor cómo funciona la atmósfera marciana. Aunque Marte tiene una atmósfera extremadamente delgada, todavía experimenta vientos que desempeñan un papel clave en la configuración de su clima y el movimiento del polvo alrededor del planeta. En las imágenes no se ven vientos, pero sí destacan los remolinos de polvo.

