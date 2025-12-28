La IA puede robar rostros y voces, el fraude digital es cada vez más loco

Jacarta – Los casos de fraude digital siguen aumentando y sus formas son cada vez más sofisticadas. A partir de cuentas falsas, fotografías editadas por inteligencia artificial (AI), a videollamadas profundoque es cada vez más difícil de distinguir del original.

Según el proveedor de servicios de identidad digital y prevención de fraude, Vidala mayoría de estos actos fraudulentos se deben a una verificación de identidad digital deficiente.

El fundador y director ejecutivo de Vida, Niki Santo Luhur, explicó que en los últimos tres años la calidad del contenido manipulativo se ha desarrollado muy rápidamente junto con los avances en la tecnología generativa.

Si en 2023 la manipulación visual sigue siendo fácil de reconocer, en 2024 la calidad aumentará a deepfake de alta calidad. Este año, modelos como Stable Diffusion son capaces de producir imágenes que parecen fotografías profesionales.

De hecho, una persona sólo necesita 15 minutos de grabación de voz para crear un clon de voz, o un simple mensaje para crear una foto falsa que parezca real.

«Para hacer un clon deepfake o un clon de voz profesionalmente, sólo necesitas 15 minutos de grabación. Con un solo mensaje, puedo hacer tu foto en cualquier fondo, en cualquier contexto», dijo.

Niki añadió que la mayoría de los casos de deepfake comienzan con el uso de cámaras virtuales que manipulan las apariencias faciales durante el proceso de verificación.

Si el sistema no puede diferenciar entre información genuina y manipulada, las identidades falsas pueden pasar desapercibidas y usarse para diversas actividades fraudulentas.

Niki luego puso el ejemplo de un caso de fraude en una granja de dispositivos relacionado con alrededor de 48 millones de cuentas en todo el mundo y un caso de piratería de alrededor de 1.500 millones de dólares en criptoactivos por parte de un grupo de piratas informáticos que supuestamente contaba con el apoyo del Estado.

En varios países, el cibercrimen se ha convertido incluso en una fuente de ingresos para determinados grupos. “Hace cinco años, algo así podría haber sonado como un episodio de una serie de televisión.

«Sin embargo, ahora es real», dijo. Sin embargo, enfatizó que este fenómeno es un impulso para actualizar los estándares de seguridad digital.

Él cree que muchos métodos de fraude digital se reducen a un punto: la identidad que no está fuertemente verificada. Niki también desarrolló tecnología de verificación y autenticación que sitúa la identidad como base de la confianza en el espacio digital.