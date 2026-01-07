La IA puede predecir el riesgo de enfermedades con años de antelación utilizando una sola noche de sueño







Una mala noche de sueño provoca aturdimiento al día siguiente, pero también puede indicar problemas de salud graves años antes de que aparezcan. Investigadores de Stanford Medicine han desarrollado un nuevo inteligencia artificial sistema que puede analizar señales corporales detalladas de una sola noche de sueño y estimar el riesgo de una persona de desarrollar más de 100 enfermedades diferentes.

El sistema, llamado SleepFM, se entrenó utilizando casi 600.000 horas de grabaciones de sueño de unas 65.000 personas. Estas grabaciones provienen de la polisomnografía, una prueba de sueño profundo que utiliza sensores para rastrear la actividad cerebral, los ritmos cardíacos, los patrones de respiración, los movimientos oculares, el movimiento de las piernas y otras señales fisiológicas durante la noche.

La polisomnografía se considera ampliamente el método más confiable para estudiar el sueño y generalmente se realiza durante la noche en laboratorios especializados. Más allá del diagnóstico trastornos del sueñoLos investigadores se dieron cuenta de que estas pruebas capturan una cantidad extraordinaria de información sobre cómo funciona el cuerpo durante varias horas ininterrumpidas.

