La IA podría impulsar un tercio del cine y la animación para 2026, dice Tencent

La IA generativa está preparada para remodelar la oferta de contenido de pantalla premium, con el vicepresidente del gigante chino de medios en línea Tencent y el director ejecutivo de Vídeo de Tencent Sun Zhong Huai pronosticando que hasta un tercio de las películas y animaciones de larga duración podrían estar “dominadas por la IA o involucrarla profundamente” dentro de dos años, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre la fidelidad del rendimiento y la consistencia visual.

Hablando en un foro a las 7th Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan (HIIFF) Sun predijo un cambio dramático en la creación de contenido cinematográfico y televisivo premium en los próximos años.

«Desde una dimensión temporal, mirando a los próximos uno o dos años, tenemos todas las razones para esperar cambios visibles en la estructura de suministro de contenido de la plataforma», afirmó Sun. «En categorías centrales como el cine, la televisión y la animación, las obras dominadas por la IA o que la involucran profundamente podrían alcanzar una proporción de entre el 10 y el 30%».

Al señalar el contenido de formato breve, Sun concluyó que la carrera ya la ganaron los productos de generación de IA.

«El contenido breve es como bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), que persiguen despiadadamente la eficiencia», dijo Sun. «En este sentido, los dramas cortos y las animaciones cortas que conocemos ya han tomado la delantera, reduciendo drásticamente los costos. Estimamos que las empresas nativas de IA para animaciones cortas representan ahora casi el 30% del mercado».

A pesar del pronóstico alcista, varios factores siguen siendo obstáculos para la IA generativa en contenido de formato largo, incluida la capacidad de mantener la coherencia y la incapacidad de replicar las actuaciones humanas.

«La tecnología de vídeo de IA todavía no puede resolver los problemas de coherencia visual y controlabilidad», explicó Sun. «Con tomas de mayor duración, la deriva de los detalles en los personajes se vuelve muy obvia».

Sun también sugirió que las actuaciones de actores humanos contenían microexpresiones y micromovimientos que no podían ser replicados por la IA de la generación actual, dejando lagunas en la tensión emocional y la sutileza.

También señaló que la mayoría del contenido generado por IA está limitado a una resolución HD de 1080p, que no coincide con los estándares de estreno en cines 4K o DCI.

Sin embargo, Sun enfatizó que estos obstáculos son temporales y predijo que la IA permitiría a los cineastas revisar géneros ambiciosos que antes se consideraban demasiado riesgosos desde el punto de vista financiero para que los estudios los dieran luz verde.

«Los géneros que fueron ignorados en el pasado debido a los riesgos del mercado, como la gran ciencia ficción y las grandes narrativas de la ‘Era de los descubrimientos’, revivirán con las reducciones de costos que ofrece la IA», dijo Sun.

Para afrontar este futuro, Sun reveló que Tencent Video está integrando agresivamente herramientas de IA en sus flujos de trabajo tradicionales, afirmando que actualmente estaban implementando IA en las etapas iniciales de diseño conceptual, previsualización y rotoscopia. En la producción virtual LED, la IA se utiliza para crear los complejos escenarios digitales necesarios como escenario de fondo.

Sun respondió a las críticas de que la IA conduciría al desempleo en las industrias creativas, afirmando que Tencent consideraba el desarrollo del talento una máxima prioridad en la empresa.

«El modelo de talento para la producción cinematográfica futura requiere eruditos; en términos más vívidos, necesitamos ingenieros de arte o artistas tecnológicos, y hemos estado trabajando con las mejores universidades e institutos para desarrollarlos», dijo Sun.

«De hecho, somos muy afortunados de poder experimentar una verdadera era del Renacimiento en la industria cinematográfica. Las experiencias humanas más emocionantes se producen cuando se atraviesa el proceso de la incertidumbre hacia la certeza».