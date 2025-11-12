La IA no reemplaza a los humanos, cinco formas de utilizar la tecnología para mejorar su carrera

Jacarta – Desarrollo tecnología basado en inteligencia artificial (AI) genera preocupación entre los trabajadores sobre la posibilidad de que se reemplacen los roles humanos en el lugar de trabajo. Sin embargo, varios expertos enfatizan que la tecnología puede ser en realidad un medio para fortalecer la competencia de la fuerza laboral, no un cambio de funciones.

Lea también: 3 factores principales que determinan el futuro de un negocio minero sostenible



Los cambios en los patrones de trabajo globales se están acelerando, pero la adaptación adecuada puede abrir nuevas oportunidades de desarrollo carrera. ¡Vamos, desplázate más!

«La tecnología de recursos humanos se volverá más compleja cada año y habrá muchas funciones de software, una de las cuales es la IA. El soporte de la IA seguirá siendo una tendencia constante el próximo año porque todavía hay muchos problemas macroeconómicos en el mundo que pueden tener un impacto en el desarrollo profesional de los empleados. En el Foro Económico Mundial hasta 2027 habrá un 6% de los empleados que tendrán que cambiar la forma en que hacen su trabajo. Por lo tanto, ayudaremos con la recapacitación de los empleados y el apoyo desde una perspectiva tecnológica». dijo Gordon Enns, director ejecutivo de DataOn, en la 15ª Conferencia Anual de Recursos Humanos 2025 que tuvo lugar en Yakarta.

Lea también: Las acciones asiáticas son volátiles mientras los mercados esperan que termine el cierre de EE.UU.



Esta afirmación enfatiza que lo que se necesita no es ansiedad, sino disposición a adaptarse. A continuación se presentan cinco pasos prácticos para que los profesionales utilicen la tecnología y la inteligencia artificial para respaldar el desarrollo profesional:

1. Aumento de la competencia mediante el aprendizaje basado en IA

Lea también: Sespimmen Polri junto con los residentes de Batam discuten los desafíos del liderazgo en la era digital y de la posverdad



La IA se aplica cada vez más en las plataformas de aprendizaje digital. Los empleados pueden utilizarlo para desarrollar nuevas habilidades, desde análisis de datos, comunicación profesional hasta alfabetización digital. El aprendizaje se puede realizar de forma independiente y continua.

2. Optimice la productividad laboral

Varias aplicaciones basadas en inteligencia artificial ayudan a simplificar las tareas administrativas, como establecer cronogramas, archivar documentos y preparar borradores de informes. De este modo, el tiempo de trabajo puede destinarse a actividades estratégicas que tengan mayor valor añadido.

3. Construyendo una identidad profesional en el ámbito digital

La tecnología también se puede utilizar para fortalecer la marca personal. Desde la creación de un portafolio online, aumentando su presencia en plataformas profesionales, hasta el análisis de sus fortalezas y oportunidades profesionales en función de su perfil de competencias.

4.Tome decisiones profesionales basadas en datos

La planificación profesional ya no se basa únicamente en la intuición. El análisis de datos y las funciones de conocimiento en los sistemas de gestión de recursos humanos pueden ayudar a los empleados a comprender el desempeño, las necesidades de mejora de habilidades y las oportunidades para el desarrollo futuro de roles.