La IA no es sólo un robot, sino la clave para Indonesia

Jacarta – El gobierno apunta a un crecimiento económico de hasta el 8 por ciento y la condición de país de altos ingresos para 2038. Uno de los principales impulsores de este logro es el uso de la inteligencia artificial (AI) que es soberano.

Al darse cuenta de esto, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat o IOH) junto con Twimbit, una empresa de investigación y consultoría, lanzaron el Informe Empowering Indonesia 2025 con el tema «Construyendo puentes del mañana», que enfatiza la importancia de la IA soberana o IA soberana como base principal para el crecimiento económico digital de Indonesia.

Este informe describe cinco pilares clave hacia la soberanía de la IA: infraestructura digital confiable, una fuerza laboral de IA sostenible, una industria de IA en crecimiento, investigación y desarrollo sólidos, y regulaciones y ética sólidas.

Si se ejecuta estratégicamente, la adopción soberana de la IA tiene el potencial de agregar 140 mil millones de dólares al PIB de Indonesia para 2030, aumentando el crecimiento económico anual al 6,8 por ciento y acelerando el logro del estatus de país de altos ingresos hasta 2041, o incluso 2038 en el mejor de los casos.

Según el informe, la aplicación de la IA soberana también puede impulsar aumentos de productividad de hasta el 18 por ciento en el sector de servicios, del 15 al 20 por ciento en la manufactura y del 5 al 8 por ciento en la agricultura, lo que la convierte en un factor clave para fortalecer la competitividad y la eficiencia nacionales.

Viceministra de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria admite que la IA no se trata sólo de tecnología, sino también de independencia nacional. La soberanía de la IA significa construir tecnología que refleje los valores de Pancasila, garantice la ética y la seguridad, y garantice que sus beneficios sean percibidos por igual por toda la sociedad.

En términos de preparación de infraestructura, este informe señala que Indonesia necesita una inversión de 3.200 millones de dólares de aquí a 2030 para satisfacer las necesidades informáticas nacionales.

Actualmente, los centros de datos de IA en Indonesia solo cubren menos del 1 por ciento del mercado global, lo que indica la necesidad de acelerar el desarrollo de centros de datos impulsados ​​por energía renovable y redes 5G más amplias.

Además, el Informe Empowering Indonesia 2025 destaca la necesidad de desarrollar 400.000 talentos de IA para 2030, con una inversión de 968 millones de dólares para educación, capacitación y reciclaje de la fuerza laboral.

Indonesia cuenta actualmente con 364 nuevas empresas de IA con una financiación total que alcanza los 1.080 millones de dólares, así como iniciativas de investigación nacionales como Sahabat-AI V2, un modelo de lenguaje grande (LLM) con 70 mil millones de parámetros que admite idiomas indonesios y regionales como el javanés, el sundanés, el balinés y el batak.