La IA, los deportes y los creadores cambian el entretenimiento

La lucha es real, pero también lo son las oportunidades, y el potencial para impulsar las ganancias y el crecimiento es de un orden de magnitud mayor de lo que cualquiera puede predecir en este momento difícil para los medios, el entretenimiento y la tecnología.

Esas dicotomías empresariales centrales y mucho más fueron analizadas por una lista de primer nivel de altos ejecutivos, creadores, emprendedores, inversores, analistas y talentos que participaron en el Día 1 de VariedadCumbre de dos días en el Consumer Electronics Show en Las Vegas el 7 de enero.

Las conversaciones fueron agudas y enfocadas, y los panelistas profundizaron en las complejidades que enfrenta la industria del entretenimiento en medio de la disrupción que se ha estado desarrollando durante una década. Y más cambios en el horizonte a medida que las herramientas de inteligencia artificial se integran aún más en los flujos de trabajo de Hollywood.

Joseph Gordon-LevittEl actor y cineasta que ha estado traspasando los límites de la tecnología y los medios con su empresa de contenido HitRecord, cristalizó el sentimiento de que Hollywood ha llegado a una encrucijada importante con el avance de la tecnología de inteligencia artificial generativa. No ocultó lo que considera la desventaja de la conectividad instantánea 24 horas al día, 7 días a la semana.

«Yo era tan optimista como cualquiera, y durante el auge de las redes sociales, de ahí surgió HitRecord. Sucedieron y siguen sucediendo muchas cosas buenas en las redes sociales», dijo Gordon-Levitt. «Pero lo que sí sucedió es que un pequeño puñado de estos gigantescos jardines amurallados llegaron a dominar lo que era Internet y su modelo de negocios publicitario necesitaba estos algoritmos, estos algoritmos de optimización de la participación, y creo que son esos algoritmos, francamente, los que están causando muchos de los efectos secundarios dañinos que hemos visto en las redes sociales, ya sea en la salud mental, en el retroceso de la democracia, y estamos a punto de ver que todo eso vuelva a suceder con la IA, pero peor, porque hay tantas Hay mucha más potencia informática ahora y mucho más dinero en juego”.

Breckin Meyeractor y productor, y jonathan yungerEl director ejecutivo de Arcana, una empresa de inteligencia artificial centrada en la producción, también abordó el auge de la inteligencia artificial desde la perspectiva del talento creativo.

día de kellyVicepresidente de Prime Video International de Amazon, aportó la perspectiva de cómo los originales en idiomas locales están ampliando el campo de juego y compitiendo incluso con la producción más sólida de Hollywood.

Antonio Maderafundador, presidente y director ejecutivo de Roku, ofreció una perspectiva fascinante sobre la evolución de las plataformas de suscripción y transmisión gratuita.

Danielle Carneydirector de videos en EE. UU. y deportes en vivo para Amazon Ads, y Marty Blichdirector ejecutivo y jefe de inversiones y asociaciones deportivas en EE. UU. para WPP Media, habló sobre cómo los deportes y el contenido relacionado con los deportes se han vuelto aún más importantes como tejido conectivo para las plataformas y marcas de medios a medida que el panorama de los derechos deportivos va mucho más allá de ABC, CBS, NBC y Fox.

Un cuarteto de directores de marketing analizó el impacto de las plataformas de distribución de vanguardia y las herramientas de análisis de datos en el marketing de marca. Allison Stransky de Samsung Electronics América, Grace Kao de chasquido, Mónica Austin de Blizzard Entertainment y Darren Schillace de Fox Entertainment habló con Andres Wallensteinanalista jefe de medios de Luminate, VariedadLa empresa hermana de datos, medición de audiencia y análisis de.

Wallenstein también habló en una sesión separada con Khurrum MalikCMO de Walmart Connect, y Ian Colley, CMO de Trade Desk, sobre cómo sus empresas han trabajado juntas para aprovechar el considerable alcance de Walmart entre los consumidores.

Una asamblea igualmente impresionante de jefes de ventas de publicidad de marcas y televisión abordó las cuestiones de cómo el streaming y la IA han transformado el negocio que alguna vez estuvo definido por “manchas y puntos” en el ámbito analógico. Tim Natividad de TelevisaUnivisión, Fox Jeff CollinsDisney Rita FerroNBC Universal Marcos MarshallNetflix Amy Reinhard y Mike O’Donnell de Vizio de Walmart habló con Danny Ledgerquien lidera telecomunicaciones, medios y entretenimiento para servicios de consultoría en Deloitte.

La audacia que se necesita para tener éxito en el mundo despiadado y en constante cambio de Silicon Valley se muestra en la próxima comedia dramática de AMC Network, “The Audacity”. Los asistentes a la cumbre obtuvieron un adelanto de la serie, que se estrena el 12 de abril, de la mano de las estrellas. Simón Helberg y Billy Magnussenproductor ejecutivo Gina Mingacci y Daniel McDermottdirector de contenido de AMC Networks y presidente de AMC Studios.

Fandom en el Zeitgeist

En algún momento de la última década, la palabra “fandom” se convirtió en verbo. Desde lanzamientos de tecnología hasta entretenimiento y marketing de marca, aprovechando las apasionadas bases de fans que acuden en masa a las cosas que les llaman la atención. A veces es una gran multitud de entusiastas, a veces es un grupo muy unido de megafans que se involucran profundamente. Esa dinámica se puso de manifiesto cuando los panelistas ofrecieron ejemplos granulares de cómo involucran a las comunidades existentes.

Pat ShahEl jefe global de adquisición de contenido, estrategia y asociaciones de Audible, habló de cómo las nuevas versiones de audio de los libros originales de Harry Potter se han disparado para el servicio propiedad de Amazon, mientras que Nadine Zylstrajefe global de programación y originales de Pintrest, habló de cómo las tendencias de consumo son evidentes en el contenido que impulsa a los astutos consumidores del servicio. Jonathan Adashekvicepresidente senior de marketing y comunicaciones de IBM; Randolph tailandésdirector ejecutivo de LL Cool J’s, Rock the Bells; Michel Bergervicepresidente ejecutivo de comercio global de Crunchyroll; Farzeen Ghorashypresidente de Overtime, se suma a la animada discusión sobre estrategias para llegar y motivar a los fanáticos.

Decodificando el feed: cómo Zefr aprovecha la tecnología NVIDIA para analizar contenido social a escala

Jaime Allanjefe global de desarrollo de negocios, Streaming, Deportes, AdTech y Nvidia, y Juan MoraDirector de IA de Zefr, profundiza en cómo las herramientas y plataformas de IA están ayudando a la industria del entretenimiento de innumerables maneras. Pero primero, la gente tiene que adoptar la tecnología.

Esté en todas partes, sea Premium, escuche a su consumidor e itere, itere, itere

La cumbre comenzó a las 9 am en punto con una sesión con los principales ejecutivos de programación y producción de los principales estudios y plataformas de Hollywood. La discusión giró en torno a los desafíos de adaptar los modelos y prácticas comerciales tradicionales a las nuevas demandas de distribución de contenido y, por supuesto, monetización.

Alison Hoffmanpresidenta de Starz Networks, enfatizó el beneficio que tiene su plataforma al enfocarse en series premium y principalmente contenido guionado. No intentar ser todo para cada consumidor “nos permite ser un gran socio” para la amplia gama de socios de distribución de Starz en todo el mundo.

julián francopresidente de estrategia y operaciones de Fox Entertainment, detalló cómo ha cambiado la visión de la distribución de contenidos en Fox en los seis años transcurridos desde que Disney compró el estudio 20th Century Fox, Hulu y los canales de cable.

«Es realmente un ecosistema independiente de la plataforma donde probamos, producimos y escalamos la propiedad intelectual y no estamos tratando de jugar un juego de ajedrez en cuatro dimensiones», dijo Franco. “Simplemente estamos siendo realmente pragmáticos y simples en nuestro enfoque y decimos: ‘Oye, vamos a ir donde existen audiencias’. “

Val Borélandpresidente de entretenimiento de Versant Media, también está en plena transformación luego de la separación de NBCUniversal para formar Versant, que alberga USA Network, Syfy, Oxygen, CNBC, MS Now y otros activos. La reducción de la base de activos de la empresa ayudará a centrarse en lo que cada marca hace mejor y, con suerte, a encontrar oportunidades de asociación dentro de la cartera.

«Había estado en NBCUniversal durante más de nueve años y apenas interactuaba con la gente de Rotten Tomatoes. Y pensé: Ambos somos marcas de entretenimiento. ¿Por qué no nos hemos apoyado más el uno en el otro, no hemos colaborado más?», dijo Boreland. «La consolidación o las transformaciones en realidad simplemente nos obligan a pensar de manera diferente».

Jay LevinEl director de estrategia y operaciones comerciales de Sony Pictures Entertainment, señaló que el mercado nunca ha sido tan amplio para un estudio que trabaja con casi todas las plataformas principales.

«Como independiente, tenemos una posición única porque vendemos a todas las plataformas, no estamos en deuda con un solo comprador. Ni siquiera estamos en deuda con nuestra propia estrategia de red, porque nosotros en Sony no tenemos un servicio de entretenimiento general y somos flexibles al respecto», dijo Levine. «Así que hay momentos en los que queremos financiar cosas con déficit, hay momentos en que podemos personalizar los acuerdos y queremos coproducir».

Jon LiebmanEl director ejecutivo de Brillstein Entertainment Partners, aportó la perspectiva de la comunidad creativa que ha lidiado con grandes cambios en la forma en que se les paga a Hollywood. Ésa es una de las razones por las que la presentación de proyectos de gran valor es más importante que nunca.

«Todos tenemos que entendernos como representantes de los artistas; no trabajamos con algoritmos. Trabajamos con conceptos creativos. Y por eso, lo que nuestros clientes hacen cada vez más es empaquetar, juntar cosas para que cuando lleguemos a la gente en este escenario con presentaciones e ideas y personas que trabajan para ellos, estén un poco más preparados», dijo Liebman. «Pueden ver lo que es y de esa manera, cuando todos revisan las métricas y tratan de averiguar si esto funcionará en nuestra plataforma y cómo haríamos que funcione, tienen un poco más de carne en el hueso».

Cómo la propiedad intelectual genera oportunidades multiplataforma más allá de la pantalla

El mundo de las experiencias en vivo, las extensiones de marca y el comercio electrónico ha ampliado enormemente el potencial de la propiedad intelectual para impulsar negocios completamente nuevos. Este fértil territorio fue explorado por Kim BoydEl presidente de licencias y entretenimiento de habro, Javier BorgesEl sector global de medios y entretenimiento de EE. UU. de EY, Jennifer Brownpresidente de productos y experiencias globales de Lionsgate; Kevin ChernettVicepresidente ejecutivo de Live Nation y director de asociaciones de medios globales; y Sandra Douglas Morganpresidente de los Raiders de Las Vegas.

Panorama general: ¿Qué tendencias impulsarán los negocios en 2026?

El evento concluyó con una bola de cristal que miraba hacia el futuro a medida que las empresas independientes aprovechaban conexiones directas con fanáticos y consumidores para avanzar en un mercado dominado por los gigantes de los medios y la tecnología. Nikki SantoroCEO de IMDB, Chris McGurkCEO de Civerse, Maureen PoloDirector ejecutivo de Hola Sunshine, Yong Yi ZhuVicepresidente y jefe de operaciones comerciales, estrategia y cumplimiento de Tencent Games, y Jim EscuderosVicepresidente ejecutivo de marketing y crecimiento empresarial de Reddit, ofreció ejemplos prácticos de cómo sus negocios han crecido a través del ingenio y escuchando a sus consumidores.

(En la foto superior: Cynthia Littleton de Variety, Jim Squires de Reddit, Chris McGurk de Cineverse, Nikki Santoro de IMBD, Yong-yi Zhu de Tencent Games y Maureen Polo de Hello Sunshine)