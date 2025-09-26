La IA ingresa al mercado indonesio, la industria y el seguro fintech están listos para aprovechar la nueva tecnología

Yakarta, Viva – Indonesia comenzó a explorar la aplicación de soluciones de agente AI que tiene el potencial de aumentar la eficiencia operativa en el sector fintech Y seguro. Andreas Tjendra, asesor nacional de ruta nacional de IA, destacó el potencial de IA a nivel mundial y nacional.

Leer también: Nezar Patria admitió que la industria de los medios fue sacudida por AI



«A nivel mundial, se espera que la IA contribuya hasta US $ 15.7 billones (o equivalente a RP262,190 billones) para la economía. En Indonesia, el Banco Mundial estima que la IA puede tener un impacto en hasta el 10% del PIB nacional», explicó como citada de su declaración, viernes 26 de septiembre de 2025.

Esto se discutió en el evento Dyna Day 2025 en Yakarta, que fue realizado por Dyna.ai, una compañía de servicio AI-AA con sede en Singapur. Este evento reunió a los líderes de la industria de la tecnología financiera y los seguros para discutir el uso de la IA agente.

Leer también: Ai puede destruir Microsoft



«Aunque anteriormente nos quedamos atrás en la revolución industrial anterior, Indonesia se encuentra actualmente en una posición estratégica para liderar la ‘Revolución Nacional de AI’, armados con una gran población y la aceleración de la adopción digital», explicó.

Leer también: Perpres ai acelerado



Prihartono, Secretario General II de la Asociación Indonesia de FinTech (AFTech), destacó la preparación de las compañías de FinTech locales para adoptar la IA. «La IA tiene un gran potencial para aumentar la productividad, simplificar los procesos operativos y fortalecer la participación del cliente, alentando así la creación de un ecosistema financiero más dinámico», dijo.

También enfatizó desafíos, como las limitaciones del talento, la infraestructura y las habilidades de adopción de IA. Mientras tanto, en el sector de seguros, DR. Dian Budiani, jefe del Departamento de Reclamaciones y Beneficios del Seguro de Vida de la Asociación de Seguros de Vida de Indonesia (Aaji), evalúa la IA puede ayudar a superar varios desafíos operativos.

«El aumento de las afirmaciones de salud, los procesos comerciales complejos y la baja confianza del consumidor es el principal desafío. El agente IA puede ser una solución transformadora al simplificar el proceso de reclamo, aumentar la efectividad de la detección de fraude y presentar una experiencia superior al cliente», dijo.

Lawrence Lu, director gerente y jefe del sudeste asiático Dyna.ai, explicó la capacidad de la IA agente de ajustar las prácticas globales a las condiciones locales. «El agente AI puede adaptarse al contexto de la cultura y la realidad empresarial. Combinando la automatización local y la visión, ayudamos a la organización a desarrollar más rápido, personalización de los servicios y generar confianza a largo plazo con los clientes», explicó.

Varias soluciones a Dyna.ai, que van desde agentes estudios de agentes, tiendas de agentes, textGPT, VoiceGPT, hasta avatargpt, continuó, están diseñadas para permitir a las empresas implementar la IA de forma rápida y efectiva cruzada y lenguaje cruzado, para que sea tecnológicamente fuerte y relevante para el contexto de varios mercados indonesios.

«La esencia de la transformación digital no solo se encuentra en la tecnología, sino que en los humanos sirve. La IA permite la respuesta correcta, la adaptación cultural y la creación de valores que generan confianza a largo plazo y asociaciones en la economía digital de Indonesia que está creciendo rápidamente», dijo Lawrence Lu.