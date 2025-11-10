La IA es inteligente, pero no tiene empatía y no es tan crítica como los humanos

Jacarta – Viceministra de Comunicaciones y Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria evaluación de la inteligencia artificial (AI) no puede reemplazar completamente a los humanos, porque la comunicación humana no se realiza sólo a través de palabras, sino también a través de gestos y expresiones corporales.

«Esta máquina de IA detrás de ella funciona con fórmulas matemáticas, todas con números, mientras que tenemos una forma de comunicarnos que es típica de los humanos, que a veces sólo puede ser leída por otros humanos», dijo en Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Según Nezar Patria, el desarrollo de la inteligencia artificial ha traído disrupciones en diversos campos, incluso en la forma de comunicarse.

Con la tecnología de IA generativa, el proceso de producción de contenidos, ya sea en forma de texto, imágenes o vídeos, se puede realizar rápidamente y minimizar la participación humana.

Sin embargo, a pesar de la sofisticación de la tecnología de IA, que se acerca a las capacidades humanas, la IA todavía tiene importantes debilidades, como la falta de empatía y capacidad de pensamiento crítico.

«Una cosa que diferencia a los humanos de las máquinas es la capacidad de empatía y el pensamiento crítico», afirmó el Viceministro de Comunicación y Tecnología.

Aparte de eso, la IA también puede alucinar, por lo que el contenido que produce no siempre es exacto. Nezar Patria luego puso el ejemplo de un consultor internacional que emitió un informe para el gobierno australiano con fuentes de datos que no existían.

«Una de las consultoras más grandes del mundo tuvo que devolver el dinero porque los resultados de la consultoría que hicieron, las investigaciones y encuestas que realizaron resultaron provenir de fuentes ficticias, se refirió a una serie de documentos y revistas que aparentemente nunca existieron», explicó.

Por ello, la Viceministra de Comunicación y Comunicaciones invita a los profesionales del campo de las ciencias de la comunicación a seguir perfeccionando sus habilidades de empatía y pensamiento crítico para mantener valores éticos y humanos en cada mensaje transmitido.

«También aliento la participación humana en cada toma de decisiones para mitigar el riesgo de errores cometidos por la IA», dijo el viceministro de Comunicaciones y Tecnología, Nezar Patria.