Yakarta, Viva – La relación entre Porcelana Y el sudeste asiático tiene profundas raíces históricas, que datan de siglos antes del establecimiento de la República Popular de China. El comercio, el intercambio cultural e incluso la influencia política han forma las interacciones en toda la región.

Los intentos de China de afirmar la influencia en el sudeste asiático no son un fenómeno nuevo. Los episodios históricos, como el ataque de la dinastía Yuan a Java y el almirante Zheng, sus expediciones, reflejan esfuerzos centenarios de compromiso.

En los tiempos modernos, China ha utilizado estrategias económicas, políticas y diplomáticas para fortalecer su presencia en la región. Gran parte de esta influencia se ha dirigido a través del compromiso con ASEANLa asociación de las naciones del sudeste asiático.

«China ha implementado una variedad de iniciativas para impulsar su imagen internacional mientras avanza sus afirmaciones en el Mar del Sur de China y el Estrecho de Taiwán», dijo Johanes Herlijanto, presidente del Foro de Sinología de Indonesia, durante un seminario en Jakarta el 29 de septiembre de 2025. Él enfatizó que la influencia de China ha crecido significativamente bajo el presidente XI Jinping.

La investigación del foro muestra que Beijing a menudo se acerca al país de la presidencia de la ASEAN para dar forma a las agendas regionales. «El presidente de la ASEAN posee el poder estratégico en la construcción de consensos, la agenda y la mediación diplomática», explicó Johanes.

El liderazgo de Malasia este año ha sido citado como crucial para mediar los conflictos entre Tailandia y Camboya. Sin embargo, Johanes advirtió que tal éxito se basa en equilibrar los lazos no solo con China sino también con otros poderes como Estados Unidos.

La diplomática Eva Kurniati Situmorang del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia se hizo eco de la importancia de mantener la centralidad de la ASEAN. «Indonesia está comprometida con la centralidad de la ASEAN y cree que los mecanismos liderados por la ASEAN son el mejor marco para abordar los desafíos externos», señaló.

Eva agregó que, si bien el compromiso de China ofrece riesgos y oportunidades, el sudeste asiático debe evitar la dependencia de cualquier poder. Fortalecer el comercio intrauseano, la inclusión y la sostenibilidad sigue siendo clave para la resiliencia.

El profesor Ian Chong de la Universidad Nacional de Singapur recordó que la China de hoy es mucho más asertiva que en la década de 1990. «El Mar del Sur de China sigue siendo un problema difícil, y a pesar del diálogo continuo, pronto es poco probable una resolución», observó.

Broto -Wardoyo de Universitas Indonesia ofreció un ángulo diferente, argumentando que la diversidad de la ASEAN limita la capacidad de Beijing para forzar el consenso. «La elección pragmática de China es mantener el status quo, ya que la complejidad interna de la ASEAN evita que tome una postura única y unificada», concluyó.