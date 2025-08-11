La huelga israelí mata a cinco periodistas cerca de la tienda de Gaza; Hamas Link sospechoso







Al menos cinco periodistas fueron asesinados en una huelga israelí en una tienda de campaña periodistas fuera del Hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza El domingo (hora local), informó Al Jazeera.

Los periodistas fallecidos incluyeron a dos corresponsales de Al Jazeera, Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, junto con los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, informó la salida.

El ejército israelí confirmó matar a Al-Sharif, mientras alegaba que estaba «actuando bajo el pretexto de un periodista de Al Jazeera» mientras supuestamente trabajaba para Hamas.

Al-Sharif era el jefe de una célula terrorista de Hamas y ataques de cohetes avanzados contra civiles israelíes y tropas de las FDI.

rel = «nofollow»> Terrorista de Hamas Los ataques de cohetes celulares y avanzados contra civiles israelíes y tropas de las FDI «, escribieron las FDI en X.

«La inteligencia y los documentos de Gaza, incluidas las listas, las listas de capacitación terrorista y los registros salariales, demuestran que era un agente de Hamas integrado en Al Jazeera. Una insignia de prensa no es un escudo para el terrorismo», agregó el Post.

Según Al Jazeera, el Comité para Proteger a Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York (CPJ) ha podido verificar el asesinato de al menos 186 periodistas desde el 7 de octubre de 2023. Al menos 90 periodistas han sido encarcelados por Israel.

El ejército israelí ha estado matando sistemáticamente a periodistas, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación en la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra en un intento de silenciar sus informes, según Al Jazeera.

Este ataque se produjo horas después de que el primer ministro israelí le dijo a los medios extranjeros que había decidido permitir que algunos periodistas extranjeros entraran en el Tira de gazaAl Jazeera declaró.

«De hecho, hemos decidido, y hemos ordenado, dirigido a los militares, traer periodistas extranjeros, más periodistas extranjeros», dijo Netanyahu en la conferencia de prensa en Jerusalén.

«Hay un problema de asegurar la seguridad, pero creo que se puede hacer de una manera responsable y cuidadosa para preservar su propia seguridad», agregó.

Las autoridades israelíes han evitado durante mucho tiempo que cualquier medio extranjero ingrese a la Franja de Gaza, mientras que ha atacado y matado deliberadamente cerca de 200 periodistas palestinos locales desde octubre de 2023.

